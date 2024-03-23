Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», признался в ходе допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналист Маргарита Симоньян.
«За деньги. Где-то полмиллиона рублей», — сказал террорист. Видео с его участием опубликовала Симоньян в своем telegram-канале. Он добавил, что деньги не были получены.
По последним данным, известно о 115 погибших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции. Все, что известно о террористах, расстрелявших десятки людей — в материале.
Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», признался в ходе допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналист Маргарита Симоньян. «За деньги. Где-то полмиллиона рублей», — сказал террорист. Видео с его участием опубликовала Симоньян в своем telegram-канале. Он добавил, что деньги не были получены. По последним данным, известно о 115 погибших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции. Все, что известно о террористах, расстрелявших десятки людей — в материале.