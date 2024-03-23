Симоньян: террорист согласился на преступление в «Крокусе» за полмиллиона. Видео

23 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Террорист согласился на стрельбу в «Крокусе» за полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», признался в ходе допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналист Маргарита Симоньян. «За деньги. Где-то полмиллиона рублей», — сказал террорист. Видео с его участием опубликовала Симоньян в своем telegram-канале. Он добавил, что деньги не были получены. По последним данным, известно о 115 погибших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции. Все, что известно о террористах, расстрелявших десятки людей — в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», признался в ходе допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналист Маргарита Симоньян. «За деньги. Где-то полмиллиона рублей», — сказал террорист. Видео с его участием опубликовала Симоньян в своем telegram-канале. Он добавил, что деньги не были получены. По последним данным, известно о 115 погибших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции. Все, что известно о террористах, расстрелявших десятки людей — в материале.