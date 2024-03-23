Симоньян: террорист согласился на преступление в «Крокусе» за полмиллиона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, калашников, боеприпасы, оружие, силовик, снайпер, стрелок, обмундирование, террорист, антитеррор, камуфляж, тероборона, тактические перчатки, военный, хусит
Террорист согласился на стрельбу в «Крокусе» за полмиллиона рублей Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», признался в ходе допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналист Маргарита Симоньян.

«За деньги. Где-то полмиллиона рублей», — сказал террорист. Видео с его участием опубликовала Симоньян в своем telegram-канале. Он добавил, что деньги не были получены.

По последним данным, известно о 115 погибших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции. Все, что известно о террористах, расстрелявших десятки людей — в материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», признался в ходе допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналист Маргарита Симоньян. «За деньги. Где-то полмиллиона рублей», — сказал террорист. Видео с его участием опубликовала Симоньян в своем telegram-канале. Он добавил, что деньги не были получены. По последним данным, известно о 115 погибших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции. Все, что известно о террористах, расстрелявших десятки людей — в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...