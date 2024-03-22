Чиновники помогут с поездкой в Москву семье погибшего из-за теракта челябинца

В Челябинской области семье погибшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» Александра Баклемышева помогут с поездкой в Москву. Об этом 23 марта сообщил глава города Сатка Александр Глазков.
«Встретился с семьей сына погибшего вчера в теракте в Москве саткинца… Сейчас решаем вопрос с оказанием помощи родным и близким в поездке в Москву», — написал Глазков в своем telegram-канале.
Он также передал соболезнования от имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера. «Крепости духа, мужества, разделяю боль утрат и надеюсь на то, что преступники понесут наказание», — добавил Глазков.
В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта вечером произошел теракт. Неизвестные расстреляли людей и подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 115 погибших. В списках значится 51-летний житель Челябинской области Александр Баклемышев, об этом сообщил его сын Максим.
В правительстве Челябинской области подтвердили информацию о гибели Баклемышева в результате теракта. Семье будет оказана вся необходимая помощь, также из областного бюджета им выделят один миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.