Задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
В своем telegram-канале Коц опубликовал видео с момента задержания подозреваемого. Он пытался уйти в лес в Брянской области.
В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт.
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