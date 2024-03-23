Задержан третий подозреваемый в теракте в «Крокусе». Видео

23 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в совершении теракта задержали в Брянской области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. В своем telegram-канале Коц опубликовал видео с момента задержания подозреваемого. Он пытался уйти в лес в Брянской области. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. В своем telegram-канале Коц опубликовал видео с момента задержания подозреваемого. Он пытался уйти в лес в Брянской области. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт.