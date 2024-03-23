Задержан третий подозреваемый в теракте в «Крокусе». Видео

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Подозреваемого в совершении теракта задержали в Брянской области Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

В своем telegram-канале Коц опубликовал видео с момента задержания подозреваемого. Он пытался уйти в лес в Брянской области.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт.

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Задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. В своем telegram-канале Коц опубликовал видео с момента задержания подозреваемого. Он пытался уйти в лес в Брянской области. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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