Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»

24 марта 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

У столичных пунктов приема крови выстраиваются очереди, чтобы оказать помощь пострадавшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, которые сдают кровь для пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Его высказывание опубликовано в Telegram. «Почти сутки прошли с начала теракта. Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале . В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошел теракт. Нападавшие открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате атаки пострадали 140 человек. Президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта днем траура. В Москве люди разных национальностей выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь. Корреспонденты URA.RU побывали на месте событий и подготовили фоторепортаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, которые сдают кровь для пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Его высказывание опубликовано в Telegram. «Почти сутки прошли с начала теракта. Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошел теракт. Нападавшие открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате атаки пострадали 140 человек. Президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта днем траура. В Москве люди разных национальностей выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь. Корреспонденты URA.RU побывали на месте событий и подготовили фоторепортаж.