23 марта 2024

Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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У столичных пунктов приема крови выстраиваются очереди, чтобы оказать помощь пострадавшим Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, которые сдают кровь для пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Его высказывание опубликовано в Telegram.

«Почти сутки прошли с начала теракта. Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошел теракт. Нападавшие открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате атаки пострадали 140 человек. Президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта днем траура. В Москве люди разных национальностей выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь. Корреспонденты URA.RU побывали на месте событий и подготовили фоторепортаж.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, которые сдают кровь для пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Его высказывание опубликовано в Telegram. «Почти сутки прошли с начала теракта. Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошел теракт. Нападавшие открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате атаки пострадали 140 человек. Президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта днем траура. В Москве люди разных национальностей выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь. Корреспонденты URA.RU побывали на месте событий и подготовили фоторепортаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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