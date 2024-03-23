Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, которые сдают кровь для пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Его высказывание опубликовано в Telegram.
«Почти сутки прошли с начала теракта. Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям», — написал Андрей Воробьев в своем
В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошел теракт. Нападавшие открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате атаки пострадали 140 человек. Президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта днем траура. В Москве люди разных национальностей выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь. Корреспонденты URA.RU побывали на месте событий и подготовили фоторепортаж.
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