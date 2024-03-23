Москвичи выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

23 марта 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Пришедших людей угощали горячим чаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. В Москве люди разных национальностей выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте. Корреспондент URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий. Собравшихся людей угощали горячим чаем Фото: Владимир Андреев В очереди находились люди разных национальностей Фото: Владимир Андреев Люди приходили целыми семьями Фото: Владимир Андреев На место собралось множество неравнодушных людей Фото: Владимир Андреев Рядом с очередями были поставлены специальные палатки Фото: Владимир Андреев Помимо чая, людей угощали баранками и печеньем Фото: Владимир Андреев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. В Москве люди разных национальностей выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте. Корреспондент URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.