Москвичи выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

Пришедших людей угощали горячим чаем
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. В Москве люди разных национальностей выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте. Корреспондент URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.
Собравшихся людей угощали горячим чаем
В очереди находились люди разных национальностей
Люди приходили целыми семьями
На место собралось множество неравнодушных людей
Рядом с очередями были поставлены специальные палатки
Помимо чая, людей угощали баранками и печеньем
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