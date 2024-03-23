Москвичи выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

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Центр крови имени О. К. Гаврилова. Москва
Пришедших людей угощали горячим чаем Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. В Москве люди разных национальностей выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте. Корреспондент URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.

Собравшихся людей угощали горячим чаем
Собравшихся людей угощали горячим чаем
Фото:
В очереди находились люди разных национальностей
В очереди находились люди разных национальностей
Фото:
Люди приходили целыми семьями
Люди приходили целыми семьями
Фото:
На место собралось множество неравнодушных людей
На место собралось множество неравнодушных людей
Фото:
Рядом с очередями были поставлены специальные палатки
Рядом с очередями были поставлены специальные палатки
Фото:
Помимо чая, людей угощали баранками и печеньем
Помимо чая, людей угощали баранками и печеньем
Фото:

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Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. В Москве люди разных национальностей выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте. Корреспондент URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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