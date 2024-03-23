Ивлееву заметили у мемориала рядом с «Крокусом». Видео

24 марта 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева заявила, что находиться на месте теракта страшно (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Блогера Анастасию Ивлееву заметили рядом с «Крокусом Сити Холлом». Она возложила цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта. Такое видео опубликовал telegram-канал «Москва 24». «Настю Ивлееву заметили у мемориала рядом с „Крокусом“. Блогер возложила цветы в память о погибших во время теракта», — говорится в сообщении. Сама блогер в своем telegram-канале написала, что находиться на месте трагедии страшно. «Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых… Молюсь и скорблю вместе с вами», — сказано в тексте. Ивлеева попала под общественное давление после организации «голой вечеринки» в Москве. Общественные деятели возмутились откровенными фотографиями с мероприятия, где дресс-код предполагал минимум одежды. Адвокаты считают, что блогерша не заслуживает такого общественного порицания. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогера Анастасию Ивлееву заметили рядом с «Крокусом Сити Холлом». Она возложила цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта. Такое видео опубликовал telegram-канал «Москва 24». «Настю Ивлееву заметили у мемориала рядом с „Крокусом“. Блогер возложила цветы в память о погибших во время теракта», — говорится в сообщении. Сама блогер в своем telegram-канале написала, что находиться на месте трагедии страшно. «Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых… Молюсь и скорблю вместе с вами», — сказано в тексте. Ивлеева попала под общественное давление после организации «голой вечеринки» в Москве. Общественные деятели возмутились откровенными фотографиями с мероприятия, где дресс-код предполагал минимум одежды. Адвокаты считают, что блогерша не заслуживает такого общественного порицания. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.