В Урае (ХМАО) 24 марта приспустили флаги в честь дня траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, были отменены все культурно-массовые мероприятия, рассказал глава города Тимур Закирзянов.
«Президентом РФ Владимиром Путиным 24 марта объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“. В Урае, в память о жертвах теракта, приспущены флаги, отменены все культурно-массовые мероприятия. Урайцы скорбят вместе со всей страной», — написал Закирзянов в своем telegram-канале.
В Подмосковье вечером 22 марта произошла трагедия в концертном зале «Крокус-Сити Холл». Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура. Кроме того, в честь памяти погибшим на Ямале с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия.
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