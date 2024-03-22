22 марта 2024

В ЯНАО отменены все развлекательные мероприятия после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе будут усилены меры безопасности Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни отменены все развлекательные мероприятия. Соответствующее решение было принято на заседании антитеррористической комиссии региона, которая была проведена после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел оперативное заседание комиссии по противодействию терроризму. В нем приняли участие руководители силовых ведомств, члены окружного правительства, главы муниципальных образований. Все развлекательные мероприятия, концерты в регионе в ближайшие дни отменены», — сообщается на сайте правительства округа.

Артюхов дал поручение усилить меры безопасности в округе. Изменения уже внесены в программу Дня оленевода в Салехарде. Из уважения к тундровикам в ней остались только спортивные соревнования и торговля. Всероссийские арктические игры, на которые приехали юные спортсмены из девяти арктических регионов России, также пройдут с усилением мер безопасности.

Глава УМВД России по ЯНАО Сергей Костенко сообщил, что безопасность мест с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров, школ, колледжей, будет усилена. Будет увеличено количество патрулей, а с сотрудниками ТЦ и образовательных учреждений будет проведен соответствующий инструктаж.

Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни отменены все развлекательные мероприятия. Соответствующее решение было принято на заседании антитеррористической комиссии региона, которая была проведена после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел оперативное заседание комиссии по противодействию терроризму. В нем приняли участие руководители силовых ведомств, члены окружного правительства, главы муниципальных образований. Все развлекательные мероприятия, концерты в регионе в ближайшие дни отменены», — сообщается на сайте правительства округа. Артюхов дал поручение усилить меры безопасности в округе. Изменения уже внесены в программу Дня оленевода в Салехарде. Из уважения к тундровикам в ней остались только спортивные соревнования и торговля. Всероссийские арктические игры, на которые приехали юные спортсмены из девяти арктических регионов России, также пройдут с усилением мер безопасности. Глава УМВД России по ЯНАО Сергей Костенко сообщил, что безопасность мест с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров, школ, колледжей, будет усилена. Будет увеличено количество патрулей, а с сотрудниками ТЦ и образовательных учреждений будет проведен соответствующий инструктаж. Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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