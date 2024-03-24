РЖД бесплатно перевезут родственников пострадавших в «Крокусе»

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РЖД перевезут родственников погибших и пострадавших в Москву и из Москвы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

РЖД бесплатно перевезут родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

«Бесплатно перевезем в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших при теракте в „Крокусе“. Чтобы оформить проезд просим обращаться по телефону 8 (800) 250-15-20», — сообщили в официальном telegram-канале РЖД.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. В результате происшествия погибли 133 человека и 152 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, подозреваемые задержаны.

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РЖД бесплатно перевезут родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги». «Бесплатно перевезем в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших при теракте в „Крокусе“. Чтобы оформить проезд просим обращаться по телефону 8 (800) 250-15-20», — сообщили в официальном telegram-канале РЖД. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. В результате происшествия погибли 133 человека и 152 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, подозреваемые задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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