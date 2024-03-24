РЖД бесплатно перевезут родственников пострадавших в «Крокусе»

РЖД бесплатно перевезут родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».
«Бесплатно перевезем в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших при теракте в „Крокусе“. Чтобы оформить проезд просим обращаться по телефону 8 (800) 250-15-20», —
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям в концертном зале. В результате происшествия погибли 133 человека и 152 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, подозреваемые задержаны.
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