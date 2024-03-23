Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холл»: на что рассчитывать и куда обращаться

Собянин заявил о выплате компенсаций Москвой и областью пострадавшим в «Крокусе»

24 марта 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Москва окажет финансовую поддержку и жителям столицы, и иногородним Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Российский бизнес ввел льготы для пострадавших и семей погибших. URA.RU рассказывает, на что рассчитывать и куда обращаться пострадавшим в теракте и их семьям. Губернатор Подмосковья пообещал выплаты детям, потерявшим родителей в «Крокусе» Оставшиеся без родителей из-за теракта в «Крокус Сити Холле» дети будут получать ежемесячные выплаты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также по три миллиона рублей получат близкие погибших; по одному миллиону — пострадавшие, которые находятся в стационаре; по 500 тысяч рублей — пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно. Собянин заявил о выплате компенсаций Москвой и областью пострадавшим в «Крокусе» Москва совместно с Московской областью окажет поддержку пострадавшим в теракте. Денежные компенсации составят от 500 тысяч рублей до трех миллионов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Также он отметил, что Москва окажет финансовую поддержку и жителям столицы, и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. К тому же власти возьмут на себя организацию похорон. Куда обращаться Для всех тех, кого коснулась трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холла», создали чат в приложении Telegram — https://t.me/crocus_pomoshch , рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Там находится информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, а также раздел для оказания психологической помощи. Также появились номера телефонов, куда можно позвонить за помощью: Горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России (круглосуточно) — +7 (495) 989-50-50

Телефон неотложной психологической помощи мэрии Москвы (с мобильного) — 8 (495) 051

Линия психологической помощи Российского Красного Креста — 8 (800) 250-18-59

Горячая линия Министерства здравоохранения Московской области — 8 (498) 602-03-01 и 8 (498) 602-03-03

Единый телефон доверия МЧС России — +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01

«Горячая линия» психологической помощи благотворительного фонда «Просто люди» — +7 (800) 100-19-41

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни — +7 (495) 621-78-87

Поиск пострадавшего по больницам Москвы — +7 (495) 624-31-52

Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона — +7 (495) 688-22-52 Что банки и страховщики предложили пострадавшим от теракта в «Крокусе» Банки и страховые компании помогают пострадавшим и семьям погибших в теракте. Сбербанк списывает кредиты, а также совместно с Российским Красным крестом (РКК) открыл благотворительный счет с РКК для финансовой поддержки жертв теракта и их близких. Переводы можно сделать через приложение, банкоматы или офисы банка без комиссии, пишет газета «Ведомости». Совкомбанк спишет долги по кредитам также и ближайшим родственникам пострадавших. Как помогают авиакомпании Авиакомпания «Аэрофлот» выразила готовность бесплатно переоформить билеты или возвратить их полную стоимость на фоне ЧП в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. «Уральские авиалинии» решили вернуть деньги пассажирам, отказавшимся лететь в Москву, а также в компании объявили бесплатные перелеты для пострадавших в теракте, их родственников и близких. Пассажиры авиакомпании «Ямал» до 30 марта смогут вернуть или обменять билеты без каких-либо сборов на другие даты и рейсы. Utair также вернет деньги пассажирам направляющихся в Москву или из нее в период с 22 по 25 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Российский бизнес ввел льготы для пострадавших и семей погибших. URA.RU рассказывает, на что рассчитывать и куда обращаться пострадавшим в теракте и их семьям. Оставшиеся без родителей из-за теракта в «Крокус Сити Холле» дети будут получать ежемесячные выплаты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также по три миллиона рублей получат близкие погибших; по одному миллиону — пострадавшие, которые находятся в стационаре; по 500 тысяч рублей — пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно. Москва совместно с Московской областью окажет поддержку пострадавшим в теракте. Денежные компенсации составят от 500 тысяч рублей до трех миллионов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Также он отметил, что Москва окажет финансовую поддержку и жителям столицы, и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. К тому же власти возьмут на себя организацию похорон. Для всех тех, кого коснулась трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холла», создали чат в приложении Telegram — https://t.me/crocus_pomoshch, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Там находится информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, а также раздел для оказания психологической помощи. Также появились номера телефонов, куда можно позвонить за помощью: Банки и страховые компании помогают пострадавшим и семьям погибших в теракте. Сбербанк списывает кредиты, а также совместно с Российским Красным крестом (РКК) открыл благотворительный счет с РКК для финансовой поддержки жертв теракта и их близких. Переводы можно сделать через приложение, банкоматы или офисы банка без комиссии, пишет газета «Ведомости». Совкомбанк спишет долги по кредитам также и ближайшим родственникам пострадавших. Авиакомпания «Аэрофлот» выразила готовность бесплатно переоформить билеты или возвратить их полную стоимость на фоне ЧП в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. «Уральские авиалинии» решили вернуть деньги пассажирам, отказавшимся лететь в Москву, а также в компании объявили бесплатные перелеты для пострадавших в теракте, их родственников и близких. Пассажиры авиакомпании «Ямал» до 30 марта смогут вернуть или обменять билеты без каких-либо сборов на другие даты и рейсы. Utair также вернет деньги пассажирам направляющихся в Москву или из нее в период с 22 по 25 марта.