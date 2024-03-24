Очевидец теракта в «Крокусе» рассказал, как спас тяжелораненую жену

Очевидец теракта в «Крокусе» тащил на спине свою тяжелораненую жену

24 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мужчина вывел свою тяжелораненую жену на стоянку Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Очевидец теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Михаил вытащил на спине свою тяжелораненую жену. Об этом мужчина рассказал РБК. «Нападавшие шли за нами и расстреливали людей. Мы забежали в нишу с лифтом, но там было много народу. Прижались к полу и думали, что укроемся, но один из нападавших заметил нас и указал рукой своему подельнику. Тот выпустил по нам очередь. После того как террористы ушли вглубь, я спросил у жены, не попало ли ей. Она сказала, что попало. Принял решение выводить ее из „Крокуса“, пока нападавшие не вернулись, помог подняться и подставил плечо», — рассказал Михаил. Новость по теме Что известно о террористах, расстрелявших десятки людей в «Крокус Сити Холле» Позже, по рассказу мужчины, он посадил жену в машину и на максимальной скорости поехал на МКАД, попутно звоня в 112 и пытаясь найти ближайшую больницу или пункт скорой помощи. На МКАДе Михаил увидел автомобиль ДПС и рассказал инспекторам, что произошел теракт. «Они включили мигалки и поехали впереди, показывая дорогу, сигналя и сопровождая до Химкинской областной больницы», — добавил очевидец. Позднее жену Михаила перевели в Боткинскую больницу и прооперировали. Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям и подожгли здание. В результате террористического акта погибли 133 человека и 152 пострадали. 24 марта по всей стране соблюдается день траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидец теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Михаил вытащил на спине свою тяжелораненую жену. Об этом мужчина рассказал РБК. «Нападавшие шли за нами и расстреливали людей. Мы забежали в нишу с лифтом, но там было много народу. Прижались к полу и думали, что укроемся, но один из нападавших заметил нас и указал рукой своему подельнику. Тот выпустил по нам очередь. После того как террористы ушли вглубь, я спросил у жены, не попало ли ей. Она сказала, что попало. Принял решение выводить ее из „Крокуса“, пока нападавшие не вернулись, помог подняться и подставил плечо», — рассказал Михаил. Позже, по рассказу мужчины, он посадил жену в машину и на максимальной скорости поехал на МКАД, попутно звоня в 112 и пытаясь найти ближайшую больницу или пункт скорой помощи. На МКАДе Михаил увидел автомобиль ДПС и рассказал инспекторам, что произошел теракт. «Они включили мигалки и поехали впереди, показывая дорогу, сигналя и сопровождая до Химкинской областной больницы», — добавил очевидец. Позднее жену Михаила перевели в Боткинскую больницу и прооперировали. Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Террористы открыли огонь по мирным людям и подожгли здание. В результате террористического акта погибли 133 человека и 152 пострадали. 24 марта по всей стране соблюдается день траура.