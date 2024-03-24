Украинские спецслужбы запугивают терактами Челябинск, Екатеринбург и Пермь

24 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

По словам Мизулиной, Киев вербует террористов в социальных сетях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На Урале украинские спецслужбы пытаются запугать терактами такие города как Челябинск, Екатеринбург и Пермь. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Челябинск, Пермь и Екатеринбург (а также с десяток других городов России, включая Москву — прим. URA.RU) получают жуткие угрозы о терактах. Угрожают школам и другим учреждениям», — пишет Мизулина в своем telegram-канале. Она отмечает, что каналы, от которых исходят угрозы, создаются на территории Украины. Полиция получила о них всю информацию и начала проверку. Глава Лиги безопасного интернета также заявила, что киевский режим таким образом не только запугивает, но и вербует потенциальных террористов. Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают им деньги, наркотики, алкоголь или запугивают шантажом, добавляет Мизулина. Вербовка убийц для теракта в «Крокус Сити Холле», вероятно, осуществлялась через посольство Украины в Душанбе. Военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы Бахтиер Рахмонов ранее рассказал, что несколько недель перед терактом на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приеме иностранцев в «Интернациональный легион». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Урале украинские спецслужбы пытаются запугать терактами такие города как Челябинск, Екатеринбург и Пермь. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Челябинск, Пермь и Екатеринбург (а также с десяток других городов России, включая Москву — прим. URA.RU) получают жуткие угрозы о терактах. Угрожают школам и другим учреждениям», — пишет Мизулина в своем telegram-канале. Она отмечает, что каналы, от которых исходят угрозы, создаются на территории Украины. Полиция получила о них всю информацию и начала проверку. Глава Лиги безопасного интернета также заявила, что киевский режим таким образом не только запугивает, но и вербует потенциальных террористов. Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают им деньги, наркотики, алкоголь или запугивают шантажом, добавляет Мизулина. Вербовка убийц для теракта в «Крокус Сити Холле», вероятно, осуществлялась через посольство Украины в Душанбе. Военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы Бахтиер Рахмонов ранее рассказал, что несколько недель перед терактом на сайте украинского диппредставительства появилась информация о приеме иностранцев в «Интернациональный легион».