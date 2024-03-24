Родственники Яны несколько дней ничего не знали о ней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь жителя города Южноуральска (Челябинская область) Яна Коваленкова погибла при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье. Информация об этом указана в обновленном списке с опознанными погибшими, опубликованном на сайте МЧС России.

«Коваленкова Яна Юрьевна», — указано в списке погибших в Московской области по результатам первых судебно-медицинских исследований по состоянию на 22:00 24 марта. Список составлен по данным Минздрава.

Отец Яны Юрий Коваленков живет в городе Южноуральске. Его 32-летняя младшая дочь жила в Ярославле. На концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» Яна пошла вместе с молодым человеком, хоккеистом Алексеем Рудницким. Парня Яны застрелили, а о ее судьбе все эти дни ничего не было известно.

Юрий до последнего надеялся, что дочь в суматохе оставила сумку в зале или выронила телефон. «Надеемся на лучшее», — сказал он, пишет сайт «74.ру».

В списках погибших в результате теракта в Подмосковье 22 марта значится житель города Сатка Александр Баклемышев. Мужчина специально поехал в Москву на концерт группы «Пикник». Он успел отправить сыну видео из пустого зала, после связь с ним пропала. «Сегодня (23 марта — прим. URA.RU) мы увидели, что он в списках погибших», — рассказал журналистам сын Максим.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился оказать семье погибшего Баклемышева всю необходимую помощь. «Принято решение о выделении семье одного миллиона рублей из областного бюджета», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного правительства. Что известно о погибшем Баклемышеве — в материале URA.RU.

Яна Коваленкова значится 32-й в обновленном списке опознанных Скрин с сайта МЧС России (https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5239133)