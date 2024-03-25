«Известия»: теракт в «Крокус Сити Холле» мог быть на концертах Shaman или Лепса

25 марта 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Теракт могли организовать во время проведения концерта SHAMANa в период с 9 по 11 марта, передают «Известия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Предполагается, что изначально теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске планировался на концертах популярных российских артистов SHAMANa или Григория Лепса. Такие выводы делают журналисты «Известий», ссылаясь на полученную информацию от своих источников. Согласной ей, один из подозреваемых был замечен в здании «Крокуса» 7 марта. Отмечается, что тот мог разведывать обстановку и изучать здание. На тот момент ближайшие концерты как раз планировалась у Ярослава Дронова (SHAMAN) и Григория Лепса. «Не исключено, что теракт планировался на один из ближайших дней после 7 марта. Тогда 8 числа в „Крокусе“ давал концерт Григорий Лепс, 9—11 марта — SHAMAN», — сообщает источник «Известий». Он же отметил, что один из подозреваемых террористов, устроивших теракт в «Крокусе», именно 7 числа был в помещении концертного зала. Вероятно тот мог изучать планировку помещения и готовиться к совершению атаки в ближайшее время. «К тому моменту, судя по всему, были завербованы и остальные непосредственные участники теракта», — отмечают журналисты. Теракт в «Крокус Сити Холле» по итогу был совершен 22 марта во время концерта «Пикник», сообщают « Дни.ру». В результате 137 человек погибли, почти 200 были ранены. В настоящий момент все четверо подозреваемых помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное лишение свободы, предает РАПСИ. Российская журналистка Маргарита Симоньян также предполагала, что изначально теракт планировался раньше. По ее словам, он мог произойти еще 8 марта. Она отметила, что тогда террористы могли бы испортить один из главных праздников для россиян. Также, по словам Симоньян, это бы испортило президентские выборы в стране. Сам SHAMAN записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он также прибыл к мемориалу в память о жертвах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагается, что изначально теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске планировался на концертах популярных российских артистов SHAMANa или Григория Лепса. Такие выводы делают журналисты «Известий», ссылаясь на полученную информацию от своих источников. Согласной ей, один из подозреваемых был замечен в здании «Крокуса» 7 марта. Отмечается, что тот мог разведывать обстановку и изучать здание. На тот момент ближайшие концерты как раз планировалась у Ярослава Дронова (SHAMAN) и Григория Лепса. «Не исключено, что теракт планировался на один из ближайших дней после 7 марта. Тогда 8 числа в „Крокусе“ давал концерт Григорий Лепс, 9—11 марта — SHAMAN», — сообщает источник «Известий». Он же отметил, что один из подозреваемых террористов, устроивших теракт в «Крокусе», именно 7 числа был в помещении концертного зала. Вероятно тот мог изучать планировку помещения и готовиться к совершению атаки в ближайшее время. «К тому моменту, судя по всему, были завербованы и остальные непосредственные участники теракта», — отмечают журналисты. Теракт в «Крокус Сити Холле» по итогу был совершен 22 марта во время концерта «Пикник», сообщают «Дни.ру». В результате 137 человек погибли, почти 200 были ранены. В настоящий момент все четверо подозреваемых помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное лишение свободы, предает РАПСИ. Российская журналистка Маргарита Симоньян также предполагала, что изначально теракт планировался раньше. По ее словам, он мог произойти еще 8 марта. Она отметила, что тогда террористы могли бы испортить один из главных праздников для россиян. Также, по словам Симоньян, это бы испортило президентские выборы в стране. Сам SHAMAN записал песню «Реквием 22.03.24» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Он также прибыл к мемориалу в память о жертвах.