Родным свердловчанки, ставшей жертвой теракта, помогают ее друзья

Виктория Ладейщикова пошла на концерт «Пикника» с мужем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Близким уроженки Талицы (Свердловская область) Виктории Ладейщиковой, которая стала жертвой теракта в «Крокус Сити Холле», помогают ее друзья, коллеги и начальница «ВкусВилла», где работала женщина. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей Марина Ладейщикова.

«Здесь (в Москве — прим. URA.RU) все помогают: друзья и подруги со стороны Вики. Она работала во „ВкусВилле“, нас ее непосредственная начальница возила по больницам и в Следственный комитет», — пояснила Ладейщикова.

Виктория переехала в Москву четыре года назад. Она жила вместе с Денисом Черновым. 22 марта они вместе пошли на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Это был подарок от Виктории Чернову. 23 марта ему исполнилось 45 лет.

Близкие пока не опознали Викторию среди погибших. Они надеются, что она жива и находится в больнице. По словам ее мамы, Чернов скончался.

Теракт устроили четверо мужчин. Их задержали и отправили под стражу. По последним данным, погибли — 137 человек. Всю актуальную информацию о трагедии URA.RU собирает в отдельном сюжете.