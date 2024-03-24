24 марта 2024

Родным свердловчанки, ставшей жертвой теракта, помогают ее друзья

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Виктория Ладейщикова пошла на концерт «Пикника» с мужем Фото:
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Близким уроженки Талицы (Свердловская область) Виктории Ладейщиковой, которая стала жертвой теракта в «Крокус Сити Холле», помогают ее друзья, коллеги и начальница «ВкусВилла», где работала женщина. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей Марина Ладейщикова.

«Здесь (в Москве — прим. URA.RU) все помогают: друзья и подруги со стороны Вики. Она работала во „ВкусВилле“, нас ее непосредственная начальница возила по больницам и в Следственный комитет», — пояснила Ладейщикова.

Виктория переехала в Москву четыре года назад. Она жила вместе с Денисом Черновым. 22 марта они вместе пошли на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Это был подарок от Виктории Чернову. 23 марта ему исполнилось 45 лет.

Близкие пока не опознали Викторию среди погибших. Они надеются, что она жива и находится в больнице. По словам ее мамы, Чернов скончался.

Теракт устроили четверо мужчин. Их задержали и отправили под стражу. По последним данным, погибли — 137 человек. Всю актуальную информацию о трагедии URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Близким уроженки Талицы (Свердловская область) Виктории Ладейщиковой, которая стала жертвой теракта в «Крокус Сити Холле», помогают ее друзья, коллеги и начальница «ВкусВилла», где работала женщина. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей Марина Ладейщикова. «Здесь (в Москве — прим. URA.RU) все помогают: друзья и подруги со стороны Вики. Она работала во „ВкусВилле“, нас ее непосредственная начальница возила по больницам и в Следственный комитет», — пояснила Ладейщикова. Виктория переехала в Москву четыре года назад. Она жила вместе с Денисом Черновым. 22 марта они вместе пошли на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Это был подарок от Виктории Чернову. 23 марта ему исполнилось 45 лет. Близкие пока не опознали Викторию среди погибших. Они надеются, что она жива и находится в больнице. По словам ее мамы, Чернов скончался. Теракт устроили четверо мужчин. Их задержали и отправили под стражу. По последним данным, погибли — 137 человек. Всю актуальную информацию о трагедии URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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