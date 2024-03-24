В райцентре ЯНАО на две недели перекроют дорогу. Карта

25 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале на две недели перекроют дорожный участок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО временно перекроют участок одной из центральных улиц. Об этом сообщили на официальном сайте Пуровской медиа группы. «С 26 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года будет перекрыт участок дороги на пересечении улиц Мира — Мезенцева для проведения работ по устройству колодцев, установки футляров с прокладкой», — сказано в сообщении на сайте местного СМИ. В рамках работ также будет проведен временный вынос электросетей.



Ранее URA.RU сообщало, как районные власти готовились к предыдущему сезону дорожных работ. В 2023 году администрация Пуровского района планировала осуществить капитальный ремонт и строительство новых дорожных путей. Фото: сайт «Пуровская медиагруппа» Сайт «Пуровская медиагруппа» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО временно перекроют участок одной из центральных улиц. Об этом сообщили на официальном сайте Пуровской медиа группы. «С 26 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года будет перекрыт участок дороги на пересечении улиц Мира — Мезенцева для проведения работ по устройству колодцев, установки футляров с прокладкой», — сказано в сообщении на сайте местного СМИ. В рамках работ также будет проведен временный вынос электросетей. Ранее URA.RU сообщало, как районные власти готовились к предыдущему сезону дорожных работ. В 2023 году администрация Пуровского района планировала осуществить капитальный ремонт и строительство новых дорожных путей.