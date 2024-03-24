В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО временно перекроют участок одной из центральных улиц. Об этом сообщили на официальном сайте Пуровской медиа группы.
«С 26 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года будет перекрыт участок дороги на пересечении улиц Мира — Мезенцева для проведения работ по устройству колодцев, установки футляров с прокладкой», — сказано в сообщении на сайте местного СМИ. В рамках работ также будет проведен временный вынос электросетей.
Ранее URA.RU сообщало, как районные власти готовились к предыдущему сезону дорожных работ. В 2023 году администрация Пуровского района планировала осуществить капитальный ремонт и строительство новых дорожных путей.
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