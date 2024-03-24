24 марта 2024
23 марта 2024

В райцентре ЯНАО на две недели перекроют дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, кирпич, зима, улица коли мяготина, знак стоп, ремонт дорог, ремонтные работы, ремонтные дороги, ремонт дорог зимой, дорожный знак стоп
В Тарко-Сале на две недели перекроют дорожный участок Фото:

В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО временно перекроют участок одной из центральных улиц. Об этом сообщили на официальном сайте Пуровской медиа группы.

«С 26 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года будет перекрыт участок дороги на пересечении улиц Мира — Мезенцева для проведения работ по устройству колодцев, установки футляров с прокладкой», — сказано в сообщении на сайте местного СМИ. В рамках работ также будет проведен временный вынос электросетей.

Ранее URA.RU сообщало, как районные власти готовились к предыдущему сезону дорожных работ. В 2023 году администрация Пуровского района планировала осуществить капитальный ремонт и строительство новых дорожных путей.

Фото: сайт «Пуровская медиагруппа»
Фото: сайт «Пуровская медиагруппа»

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В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО временно перекроют участок одной из центральных улиц. Об этом сообщили на официальном сайте Пуровской медиа группы. «С 26 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года будет перекрыт участок дороги на пересечении улиц Мира — Мезенцева для проведения работ по устройству колодцев, установки футляров с прокладкой», — сказано в сообщении на сайте местного СМИ. В рамках работ также будет проведен временный вынос электросетей. Ранее URA.RU сообщало, как районные власти готовились к предыдущему сезону дорожных работ. В 2023 году администрация Пуровского района планировала осуществить капитальный ремонт и строительство новых дорожных путей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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