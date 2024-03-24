Жители ЯНАО сделали фотографии с мамонтами в «Нейрочуме»

25 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Жители и гости Ямала сфотографировались с мамонтами в «Нейрочуме» Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 23 марта на Дне оленевода впервые был презентован «Нейрочум», в котором ямальцы смогли сфотографироваться с северными животными. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком» «Внутри стояла фотобудка с искусственным интеллектом. Для того, чтобы гости чума прочувствовали насколько технологии шагнули вперед, людей фотографировали на полароид и на фотобудку с ИИ», — говорится в сообщении. За субботу было сделано порядка 500 снимков. Гостям было предложено три образа: фото с мамонтом, белым медведем и волком. Самым востребованным оказался мамонт. Желающих сфотографироваться было множество, но преимущественно в очереди были мужчины. Раннее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде на День оленевода компания «Ростелеком» презентует жителям и гостям Ямала «Нейрочум». На берегу реки Полябта установили шатер из оленьих шкур с цифровой начинкой — умным домофоном и фотобудкой с искусственным интеллектом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) 23 марта на Дне оленевода впервые был презентован «Нейрочум», в котором ямальцы смогли сфотографироваться с северными животными. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком» «Внутри стояла фотобудка с искусственным интеллектом. Для того, чтобы гости чума прочувствовали насколько технологии шагнули вперед, людей фотографировали на полароид и на фотобудку с ИИ», — говорится в сообщении. За субботу было сделано порядка 500 снимков. Гостям было предложено три образа: фото с мамонтом, белым медведем и волком. Самым востребованным оказался мамонт. Желающих сфотографироваться было множество, но преимущественно в очереди были мужчины. Раннее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде на День оленевода компания «Ростелеком» презентует жителям и гостям Ямала «Нейрочум». На берегу реки Полябта установили шатер из оленьих шкур с цифровой начинкой — умным домофоном и фотобудкой с искусственным интеллектом.