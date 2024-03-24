24 марта 2024
23 марта 2024

Жители ЯНАО сделали фотографии с мамонтами в «Нейрочуме»

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард
Жители и гости Ямала сфотографировались с мамонтами в «Нейрочуме» Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 23 марта на Дне оленевода впервые был презентован «Нейрочум», в котором ямальцы смогли сфотографироваться с северными животными. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком»

«Внутри стояла фотобудка с искусственным интеллектом. Для того, чтобы гости чума прочувствовали насколько технологии шагнули вперед, людей фотографировали на полароид и на фотобудку с ИИ», — говорится в сообщении.

За субботу было сделано порядка 500 снимков. Гостям было предложено три образа: фото с мамонтом, белым медведем и волком. Самым востребованным оказался мамонт. Желающих сфотографироваться было множество, но преимущественно в очереди были мужчины.

Раннее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде на День оленевода компания «Ростелеком» презентует жителям и гостям Ямала «Нейрочум». На берегу реки Полябта установили шатер из оленьих шкур с цифровой начинкой — умным домофоном и фотобудкой с искусственным интеллектом.

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В Салехарде (ЯНАО) 23 марта на Дне оленевода впервые был презентован «Нейрочум», в котором ямальцы смогли сфотографироваться с северными животными. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком» «Внутри стояла фотобудка с искусственным интеллектом. Для того, чтобы гости чума прочувствовали насколько технологии шагнули вперед, людей фотографировали на полароид и на фотобудку с ИИ», — говорится в сообщении. За субботу было сделано порядка 500 снимков. Гостям было предложено три образа: фото с мамонтом, белым медведем и волком. Самым востребованным оказался мамонт. Желающих сфотографироваться было множество, но преимущественно в очереди были мужчины. Раннее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде на День оленевода компания «Ростелеком» презентует жителям и гостям Ямала «Нейрочум». На берегу реки Полябта установили шатер из оленьих шкур с цифровой начинкой — умным домофоном и фотобудкой с искусственным интеллектом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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