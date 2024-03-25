Мэр Екатеринбурга оставил в силе праздники, договорившись с Куйвашевым

25 марта 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В команде Алексея Орлова считают, что «область» ошиблась, опубликовав запретительный документ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Развлекательные мероприятия в Екатеринбурге остаются в силе, несмотря на опубликованное решение антитеррористической комиссии региона о запрете до 10 мая. Об этом URA.RU рассказал информированный источник — со ссылкой на решение мэра Алексея Орлова, согласованное им с губернатором Евгением Куйвашевым. Днем 23 марта — через несколько часов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии. По ее итогам глава городов разослали документ, в котором было сказано, что развлекательные мероприятия отменяются до 13 мая. Утром 25 марта Орлов (как выяснилось, ему такое распоряжение не приходило) заявил подчиненным, что все мероприятия сохраняются — просто с усилением мер безопасности. Через пару часов на сайте антитеррористической комиссии появилось новое распоряжение — по итогам того же совещания 23 марта — о запрете активностей развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера отменяют до 10 мая. Исключение — патриотические акции, но с соблюдением всех условий безопасности. «Орлов свое решение менять не будет. Он же его принял не просто так, а по итогам консультаций с губернатором и [его замом по соцполитике Павлом] Крековым. Силовики не против», — поделился источник. Он уточнил, что речь идет о мероприятиях в муниципальных учреждениях — в частности, ККТ «Космос» (таким образом, финал викторины «Опорный край», видимо, все-таки состоится), «Доме музыки», четырех театрах, 12 центрах культуры, пяти музеях. Также собеседник допустил, что документ, где содержится дата 10 мая, был опубликован ошибочно, поскольку противоречит договоренностям между домами власти. «Подозреваю, что его поправят еще раз», — добавил источник. Новость по теме Свердловские власти озвучили новые сроки запрета массовых мероприятий Косвенным подтверждением его слов являются комментарии представителей муниципальных учреждений. В театре «Щелкунчик» корреспонденту заявили: «Нам все подтвердили наши учредители, мы будем проводить Международный фестиваль-конкурс детского балета „Щелкунчик приглашает“, но при усиленных мерах безопасности. Нам обещали дополнительную охрану на всех площадках проведения фестиваля. Это театр балета „Щелкунчик“, ДК имени Лаврова, КДЦ „Дружба“, центр культуры „Урала“». «Мы пока ждем от управления культуры указаний и документы. Отменяются мероприятия развлекательного характера, в музее таких событий очень мало. В большей степени это образовательный и интеллектуальный характер», — заявили в музее ИЗО. А директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев поделился, что «сегодня утром прошло новое заседание комиссии, на которой рассматривались антитеррористические вопросы и меры реагирования». «Режим все-таки немного смягчили, то есть открыли площадки для проведения мероприятий, не связанных с увеселениями. Научно-просветительские и экскурсионные программы разрешили проводить, но тем не менее режим повышенной готовности сохраняется», — добавил Пушкарев. Он также отметил, что сразу после трагедии охранникам на его объектах были даны дополнительные вводные: более тщательно проверять посетителей, внимательнее реагировать на рамки металлодетектора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Развлекательные мероприятия в Екатеринбурге остаются в силе, несмотря на опубликованное решение антитеррористической комиссии региона о запрете до 10 мая. Об этом URA.RU рассказал информированный источник — со ссылкой на решение мэра Алексея Орлова, согласованное им с губернатором Евгением Куйвашевым. Днем 23 марта — через несколько часов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии. По ее итогам глава городов разослали документ, в котором было сказано, что развлекательные мероприятия отменяются до 13 мая. Утром 25 марта Орлов (как выяснилось, ему такое распоряжение не приходило) заявил подчиненным, что все мероприятия сохраняются — просто с усилением мер безопасности. Через пару часов на сайте антитеррористической комиссии появилось новое распоряжение — по итогам того же совещания 23 марта — о запрете активностей развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера отменяют до 10 мая. Исключение — патриотические акции, но с соблюдением всех условий безопасности. «Орлов свое решение менять не будет. Он же его принял не просто так, а по итогам консультаций с губернатором и [его замом по соцполитике Павлом] Крековым. Силовики не против», — поделился источник. Он уточнил, что речь идет о мероприятиях в муниципальных учреждениях — в частности, ККТ «Космос» (таким образом, финал викторины «Опорный край», видимо, все-таки состоится), «Доме музыки», четырех театрах, 12 центрах культуры, пяти музеях. Также собеседник допустил, что документ, где содержится дата 10 мая, был опубликован ошибочно, поскольку противоречит договоренностям между домами власти. «Подозреваю, что его поправят еще раз», — добавил источник. Косвенным подтверждением его слов являются комментарии представителей муниципальных учреждений. В театре «Щелкунчик» корреспонденту заявили: «Нам все подтвердили наши учредители, мы будем проводить Международный фестиваль-конкурс детского балета „Щелкунчик приглашает“, но при усиленных мерах безопасности. Нам обещали дополнительную охрану на всех площадках проведения фестиваля. Это театр балета „Щелкунчик“, ДК имени Лаврова, КДЦ „Дружба“, центр культуры „Урала“». «Мы пока ждем от управления культуры указаний и документы. Отменяются мероприятия развлекательного характера, в музее таких событий очень мало. В большей степени это образовательный и интеллектуальный характер», — заявили в музее ИЗО. А директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев поделился, что «сегодня утром прошло новое заседание комиссии, на которой рассматривались антитеррористические вопросы и меры реагирования». «Режим все-таки немного смягчили, то есть открыли площадки для проведения мероприятий, не связанных с увеселениями. Научно-просветительские и экскурсионные программы разрешили проводить, но тем не менее режим повышенной готовности сохраняется», — добавил Пушкарев. Он также отметил, что сразу после трагедии охранникам на его объектах были даны дополнительные вводные: более тщательно проверять посетителей, внимательнее реагировать на рамки металлодетектора.