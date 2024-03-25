Курганские чиновники заявили о законности скандальной свалки биоотходов

Курганцам сообщат об анализах почвы на свалке биоотходов около Редькино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Свалка трупов животных в Курганской области

Свалка биологических отходов около деревни Редькино Белозерского округа (Курганская область) была законной. Захоронение трупов скота было разрешено центром ветеринарии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации Белозерского муниципального округа.

«Сообщаем вам, что захоронение партии биоотходов недалеко от деревни Редькино было произведено надлежащим образом с разрешения Белозерского центра ветеринарии. Все производилось под их контролем с обработкой во время захоронения и после», — пояснили URA.RU в администрации округа.

Сообщается, что после того, как специалисты возьмут материалы почвы и проведут исследования при ее оттаивании, администрация Белозерского округа сообщил жителям результаты экспертизы. Чиновники также пояснили, что нет смысла писать обращения в правительство Курганской области, так как свалка биологических материалов была ликвидирована.

Ранее URA.RU писало, что в Белозерском округе появилась свалка трупов животных. Она появилась по вине директора компании «Экоцентр», что свозил биологические отходы на места незаконных захоронений. Эта свалка вызвала скандальное обсуждение среди жителей Белозерского округа, которые устроили сход из-за того, что власти не могут ликвидировать скотомогильник. Позднее чиновники отчитались о ликвидации скандального захоронения биоотходов.