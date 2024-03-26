Дипломат Платошкин: смертная казнь не сдерживает преступников в других странах

26 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

После выхода России из Европейского совета возвращение смертной казни стало возможным, отметил Николай Платошкин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Отмена моратория на смертную казнь в России не снизит уровень преступности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил российский дипломат, историк и политолог, экс-заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета (МГУ) Николай Платошкин. Новость по теме Курганский продюсер Фадеев призвал вернуть смертную казнь для террористов «Я против отмены смертной казни. Я работал в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне (штате Техас, США), в Техасе она [казнь] есть, и этот штат — чемпион Соединенных Штатов Америки по смертным приговорам. Мы специально этой темой занимались. Никакой разницы в преступности между теми штатами, где есть смертная казнь, и нет, вообще не существует. В тех штатах, где нет смертной казни, преступность ничуть не выше. Есть европейские страны, где смертной казни вообще нет. По уровню преступности это самые благополучные страны на планете Земля», — рассказал Николай Платошкин.



По его словам, с преступностью нужно бороться другими методами. «Терроризм омерзительный, это никто не отменяет. Побороть преступность в принципиальном плане можно только изменением условий жизни в той или иной стране. Чтобы причины этой преступности исчезали», — отметил дипломат. При этом политолог также не отрицает, что смертную казнь в России могут ввести, но это приведет к непоправимым ошибкам. «Теоретически мы можем этот запрет смертной казни отменить. Но здесь ошибка будет непоправима, если суд приговорил человека к тюремному заключению зря, а таких случаев много. Он выходит на свободу, он уже провел в тюрьме много лет, у него зубы выпали, но он хотя бы живой остался. А здесь, если будет невиновный казнен, извините, его посмертно реабилитируют, но кому это и что даст? И самое главное, этим террористам наверняка присудят по пожизненному заключению. Вы думаете, это легкий вид наказания? Без права, причем амнистии и помилования. По-моему, нет. Это очень тяжело», — добавил собеседник.



Ранее, 22 марта, в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». По данным Следственного комитета России, во время теракта погибли 139 человек, еще почти две сотни пострадали. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов были задержаны. После теракта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни в России будет тщательно рассмотрена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отмена моратория на смертную казнь в России не снизит уровень преступности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил российский дипломат, историк и политолог, экс-заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета (МГУ) Николай Платошкин. «Я против отмены смертной казни. Я работал в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне (штате Техас, США), в Техасе она [казнь] есть, и этот штат — чемпион Соединенных Штатов Америки по смертным приговорам. Мы специально этой темой занимались. Никакой разницы в преступности между теми штатами, где есть смертная казнь, и нет, вообще не существует. В тех штатах, где нет смертной казни, преступность ничуть не выше. Есть европейские страны, где смертной казни вообще нет. По уровню преступности это самые благополучные страны на планете Земля», — рассказал Николай Платошкин. По его словам, с преступностью нужно бороться другими методами. «Терроризм омерзительный, это никто не отменяет. Побороть преступность в принципиальном плане можно только изменением условий жизни в той или иной стране. Чтобы причины этой преступности исчезали», — отметил дипломат. При этом политолог также не отрицает, что смертную казнь в России могут ввести, но это приведет к непоправимым ошибкам. «Теоретически мы можем этот запрет смертной казни отменить. Но здесь ошибка будет непоправима, если суд приговорил человека к тюремному заключению зря, а таких случаев много. Он выходит на свободу, он уже провел в тюрьме много лет, у него зубы выпали, но он хотя бы живой остался. А здесь, если будет невиновный казнен, извините, его посмертно реабилитируют, но кому это и что даст? И самое главное, этим террористам наверняка присудят по пожизненному заключению. Вы думаете, это легкий вид наказания? Без права, причем амнистии и помилования. По-моему, нет. Это очень тяжело», — добавил собеседник. Ранее, 22 марта, в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». По данным Следственного комитета России, во время теракта погибли 139 человек, еще почти две сотни пострадали. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов были задержаны. После теракта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни в России будет тщательно рассмотрена.