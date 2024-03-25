Губернатор Шумков назвал телефонных мошенников «упырями»

Губернатор Шумков попросил курганцев не отвечать незнакомцам
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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам из-за проблемы телефонного мошенничества Фото:

Губернатор Курганской области попросил жителей региона не отвечать на незнакомые номера и назвал телефонных мошенников «упырями». Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства

«Не берите телефон с незнакомыми номерами. Не отвечайте на сообщения и звонки с якобы аккаунтов известных людей, якобы обращающихся к вам, просящих вас о чем-то. Не выполняйте ничьих команд касательно ваших денег, ваших действий, любых противозаконных мероприятий. Вы перечисляете этим упырям денег в десятки раз больше, чем передаете на поддержку СВО и больных реальных ребятишек», — цитируют Шумкова в правительстве.

Он отметил, что мошенники шлют такие сообщения и звонят практически всем, в том числе и детям. Губернатор попросил курганцев включать критическое мышление, перезванивать и уточнять информацию.

В регионе участились случаи, когда к жителям обращаются мошенники под видом руководителей организаций и предприятий. Они звонят с подменных номеров, из-за чего для раскрытия обмана нужно лично позвонить руководству или прервать звонок и самостоятельно набрать номер.

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Губернатор Курганской области попросил жителей региона не отвечать на незнакомые номера и назвал телефонных мошенников «упырями». Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства «Не берите телефон с незнакомыми номерами. Не отвечайте на сообщения и звонки с якобы аккаунтов известных людей, якобы обращающихся к вам, просящих вас о чем-то. Не выполняйте ничьих команд касательно ваших денег, ваших действий, любых противозаконных мероприятий. Вы перечисляете этим упырям денег в десятки раз больше, чем передаете на поддержку СВО и больных реальных ребятишек», — цитируют Шумкова в правительстве. Он отметил, что мошенники шлют такие сообщения и звонят практически всем, в том числе и детям. Губернатор попросил курганцев включать критическое мышление, перезванивать и уточнять информацию. В регионе участились случаи, когда к жителям обращаются мошенники под видом руководителей организаций и предприятий. Они звонят с подменных номеров, из-за чего для раскрытия обмана нужно лично позвонить руководству или прервать звонок и самостоятельно набрать номер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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