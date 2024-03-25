Губернатор Шумков назвал телефонных мошенников «упырями»

Губернатор Шумков попросил курганцев не отвечать незнакомцам

25 марта 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам из-за проблемы телефонного мошенничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области попросил жителей региона не отвечать на незнакомые номера и назвал телефонных мошенников «упырями». Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства «Не берите телефон с незнакомыми номерами. Не отвечайте на сообщения и звонки с якобы аккаунтов известных людей, якобы обращающихся к вам, просящих вас о чем-то. Не выполняйте ничьих команд касательно ваших денег, ваших действий, любых противозаконных мероприятий. Вы перечисляете этим упырям денег в десятки раз больше, чем передаете на поддержку СВО и больных реальных ребятишек», — цитируют Шумкова в правительстве. Он отметил, что мошенники шлют такие сообщения и звонят практически всем, в том числе и детям. Губернатор попросил курганцев включать критическое мышление, перезванивать и уточнять информацию. В регионе участились случаи, когда к жителям обращаются мошенники под видом руководителей организаций и предприятий. Они звонят с подменных номеров, из-за чего для раскрытия обмана нужно лично позвонить руководству или прервать звонок и самостоятельно набрать номер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области попросил жителей региона не отвечать на незнакомые номера и назвал телефонных мошенников «упырями». Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства «Не берите телефон с незнакомыми номерами. Не отвечайте на сообщения и звонки с якобы аккаунтов известных людей, якобы обращающихся к вам, просящих вас о чем-то. Не выполняйте ничьих команд касательно ваших денег, ваших действий, любых противозаконных мероприятий. Вы перечисляете этим упырям денег в десятки раз больше, чем передаете на поддержку СВО и больных реальных ребятишек», — цитируют Шумкова в правительстве. Он отметил, что мошенники шлют такие сообщения и звонят практически всем, в том числе и детям. Губернатор попросил курганцев включать критическое мышление, перезванивать и уточнять информацию. В регионе участились случаи, когда к жителям обращаются мошенники под видом руководителей организаций и предприятий. Они звонят с подменных номеров, из-за чего для раскрытия обмана нужно лично позвонить руководству или прервать звонок и самостоятельно набрать номер.