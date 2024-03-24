Как понять курганцам, что под видом руководства звонят мошенники

Курганцам под видом руководства звонят мошенники с подменных номеров

25 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В полиции просят курганцев проявить бдительность: прервать разговор и перезвонить руководителю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области участились случаи, когда к жителям обращаются мошенники под видом руководителей организаций и предприятий. Причем лжеруководители и их пособники звонят с подменных номеров, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. Чтобы раскрыть обман, нужно лично позвонить руководству, либо прервать разговор, самостоятельно набрать номер входящего звонка. «Вновь активизировались мошенники, которые обращаются к своим жертвам от имени руководителей организаций и предприятий, где работает человек. Сотрудники полиции напоминают гражданам: получив от вышестоящего руководства сообщения с просьбой о содействии каким-либо третьим лицам, следует проявлять бдительность», — говорится в сообщении регионального правительства. Первое, что рекомендуют сделать, связаться с начальником лично и уточнить, действительно ли он оправлял данное сообщение, либо это сделали мошенники. Подменные номера визуально выглядят как номера различных ведомств и организаций, но на самом деле ими не являются. В таких случаях нужно прервать разговор и самостоятельно набрать данный номер — тогда вы позвоните настоящему адресату. В марте работница детсада Кургана взяла кредит и перевела 480 тысяч рублей мошенникам. Воспитателю поступило сообщение от якобы ее руководителя, который просил помочь некому специалисту. После этого женщине позвонили с номера, который определился как номер правоохранительного ведомства. Поэтому жертва доверилась и стала выполнять указания собеседников. Она взяла кредит в 500 тысяч рублей, купила телефон и перевела мошенникам оставшуюся сумму. Аферисты убедили женщину взять второй один кредит. Однако в банке сотрудник заподозрил, что женщина стала жертвой аферистов и обратился в полицию. Сообщения курганцам отправляли фейковые сообщения от имени и. о. главы города Анастасии Аргышевой. Там также содержалась просьба посодействовать неким третьим лицам, предупредили в пресс-службе правительства. Скрин: telegram-канал правительства Курганской области, https://web.telegram.org/a/#-1001383595657 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области участились случаи, когда к жителям обращаются мошенники под видом руководителей организаций и предприятий. Причем лжеруководители и их пособники звонят с подменных номеров, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. Чтобы раскрыть обман, нужно лично позвонить руководству, либо прервать разговор, самостоятельно набрать номер входящего звонка. «Вновь активизировались мошенники, которые обращаются к своим жертвам от имени руководителей организаций и предприятий, где работает человек. Сотрудники полиции напоминают гражданам: получив от вышестоящего руководства сообщения с просьбой о содействии каким-либо третьим лицам, следует проявлять бдительность», — говорится в сообщении регионального правительства. Первое, что рекомендуют сделать, связаться с начальником лично и уточнить, действительно ли он оправлял данное сообщение, либо это сделали мошенники. Подменные номера визуально выглядят как номера различных ведомств и организаций, но на самом деле ими не являются. В таких случаях нужно прервать разговор и самостоятельно набрать данный номер — тогда вы позвоните настоящему адресату. В марте работница детсада Кургана взяла кредит и перевела 480 тысяч рублей мошенникам. Воспитателю поступило сообщение от якобы ее руководителя, который просил помочь некому специалисту. После этого женщине позвонили с номера, который определился как номер правоохранительного ведомства. Поэтому жертва доверилась и стала выполнять указания собеседников. Она взяла кредит в 500 тысяч рублей, купила телефон и перевела мошенникам оставшуюся сумму. Аферисты убедили женщину взять второй один кредит. Однако в банке сотрудник заподозрил, что женщина стала жертвой аферистов и обратился в полицию. Сообщения курганцам отправляли фейковые сообщения от имени и. о. главы города Анастасии Аргышевой. Там также содержалась просьба посодействовать неким третьим лицам, предупредили в пресс-службе правительства.