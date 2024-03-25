Краснов: теракт в «Крокусе» оказался несопоставим с законами по безопасности

26 марта 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Краснов заявил, что масштаб теракта в «Крокусе» несопоставим с имеющимся законодательством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Тот масштаб, с которым развернулся теракт в «Крокус Сити Холл», оказался несопоставим с имеющимся законодательством по обеспечению безопасности подобных объектов. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. «Масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», — сказал Краснов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Его словам опубликованы на официальном сайте Кремля. Также он отметил, что сейчас нет полной оценки теракта. Ее только предстоит дать, но этот вывод можно сделать уже сейчас, добавил Краснов. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 139 человек, еще 154 пострадали. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на всеобщее желание покарать террористов, расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тот масштаб, с которым развернулся теракт в «Крокус Сити Холл», оказался несопоставим с имеющимся законодательством по обеспечению безопасности подобных объектов. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. «Масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», — сказал Краснов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Его словам опубликованы на официальном сайте Кремля. Также он отметил, что сейчас нет полной оценки теракта. Ее только предстоит дать, но этот вывод можно сделать уже сейчас, добавил Краснов. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 139 человек, еще 154 пострадали. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на всеобщее желание покарать террористов, расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально.