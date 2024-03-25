В ЯНАО водителю грозит срок за повторное нарушение

В Новом Уренгое пьяный водитель повторно попался сотрудникам ДПС

26 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В отношении нарушителя заведено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который ранее был лишен прав на управление автомобилем. Мужчине грозит уголовное наказание с реальным сроком, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «В марте экипаж ДПС задержал водителя, имеющего явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования гражданин отказался. В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду, и был приговорен к обязательным работам на срок 260 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Госавтоинспекция Ямала». В настоящее время против нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное нарушение. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который ранее был лишен прав на управление автомобилем. Мужчине грозит уголовное наказание с реальным сроком, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «В марте экипаж ДПС задержал водителя, имеющего явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования гражданин отказался. В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду, и был приговорен к обязательным работам на срок 260 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Госавтоинспекция Ямала». В настоящее время против нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное нарушение. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.