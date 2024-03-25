В ЯНАО водителю грозит срок за повторное нарушение

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который ранее был лишен прав на управление автомобилем. Мужчине грозит уголовное наказание с реальным сроком, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«В марте экипаж ДПС задержал водителя, имеющего явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования гражданин отказался. В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду, и был приговорен к обязательным работам на срок 260 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Госавтоинспекция Ямала».
В настоящее время против нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное нарушение. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.