25 марта 2024

В ЯНАО водителю грозит срок за повторное нарушение

В Новом Уренгое пьяный водитель повторно попался сотрудникам ДПС
© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении нарушителя заведено уголовное дело Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который ранее был лишен прав на управление автомобилем. Мужчине грозит уголовное наказание с реальным сроком, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«В марте экипаж ДПС задержал водителя, имеющего явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования гражданин отказался. В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду, и был приговорен к обязательным работам на срок 260 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Госавтоинспекция Ямала».

В настоящее время против нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное нарушение. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который ранее был лишен прав на управление автомобилем. Мужчине грозит уголовное наказание с реальным сроком, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «В марте экипаж ДПС задержал водителя, имеющего явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования гражданин отказался. В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду, и был приговорен к обязательным работам на срок 260 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Госавтоинспекция Ямала». В настоящее время против нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное нарушение. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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