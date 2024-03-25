Свердловский минкульт назвал условия для проведения концертов после теракта в «Крокусе»

В Свердловской области решили не отменять мероприятия после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

На концерты и спектакли придется приходить сильно заранее — из-за досмотров Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области мероприятия на концертных площадках и в театрах будут проходить в штатном режиме, несмотря на опубликованное решение антитеррористической комиссии региона об их запрете до 10 мая. Из нового — везде усилят меры безопасности, заявила министр культуры региона Светлана Учайкина. «Сегодня на подписании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева находится распоряжение о реализации решений антитеррористической комиссии. То есть работа театров, концертных учреждений будет возобновлена, особый акцент сделают на мерах соблюдения безопасности. Вся область будет в режиме повышенной готовности», — уточнила Учайкина на пресс-конференции в ТАСС. Сейчас в регионе массово проверяют договоры с охранными фирмами, чтобы они имели лицензию, а на входах в театры людей начнут внимательнее досматривать. «Мы очень рассчитываем на понимание наших зрителей, поскольку теперь нужно чуть пораньше приходить, чтобы все процедуры досмотра были выполнены качественно», — пояснила министр культуры. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 137 человек, семь человек поймано, они отправлены в СИЗО. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. На следующий день после трагедии Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии. По ее итогам главам городов разослали документ с информацией, что развлекательные мероприятия отменяются до 13 мая. Утром 25 марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил подчиненным, что все мероприятия сохраняются, но с усилением мер безопасности. Через пару часов на сайте антитеррористической комиссии появилось новое распоряжение — о запрете активностей развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера до 10 мая. Исключение — патриотические акции, но с соблюдением всех условий безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области мероприятия на концертных площадках и в театрах будут проходить в штатном режиме, несмотря на опубликованное решение антитеррористической комиссии региона об их запрете до 10 мая. Из нового — везде усилят меры безопасности, заявила министр культуры региона Светлана Учайкина. «Сегодня на подписании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева находится распоряжение о реализации решений антитеррористической комиссии. То есть работа театров, концертных учреждений будет возобновлена, особый акцент сделают на мерах соблюдения безопасности. Вся область будет в режиме повышенной готовности», — уточнила Учайкина на пресс-конференции в ТАСС. Сейчас в регионе массово проверяют договоры с охранными фирмами, чтобы они имели лицензию, а на входах в театры людей начнут внимательнее досматривать. «Мы очень рассчитываем на понимание наших зрителей, поскольку теперь нужно чуть пораньше приходить, чтобы все процедуры досмотра были выполнены качественно», — пояснила министр культуры. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 137 человек, семь человек поймано, они отправлены в СИЗО. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. На следующий день после трагедии Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии. По ее итогам главам городов разослали документ с информацией, что развлекательные мероприятия отменяются до 13 мая. Утром 25 марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил подчиненным, что все мероприятия сохраняются, но с усилением мер безопасности. Через пару часов на сайте антитеррористической комиссии появилось новое распоряжение — о запрете активностей развлекательного, торгово-развлекательного и массового характера до 10 мая. Исключение — патриотические акции, но с соблюдением всех условий безопасности.