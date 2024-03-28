Курганским детским омбудсменом стала Марина Самойлова

Нового курганского детского омбудсмена назначили на пост 27 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области назначили нового уполномоченного по правам ребенка. Эту должность заняла бывший директор Курганского Дома молодежи Марина Самойлова. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Власти региона сделали мне предложение, и я его приняла. Считаю, что эта работа нужная и значимая, потому что сейчас есть несколько проблемных вопросов, которые нужно решить, и наши ребята нуждаются в защите. Мне предстоит еще многому научиться. Я раньше работала в этой сфере, но не в правозащитном, а педагогическом направлении», — прокомментировала URA.RU назначение Самойлова. Она отметила, что планирует активно сотрудничать с ее предшественницей Аленой Лопатиной.

Бывший детский омбудсмен региона Алена Лопатина 26 марта стала уполномоченным по правам человека. Самойлова до назначения руководила Курганским Домом молодежи и возглавляла общественные молодежные движения.