В Курганской области назначили нового уполномоченного по правам ребенка. Инсайд URA.RU подтвердился

Курганским детским омбудсменом стала Марина Самойлова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган , чиновница, совещание, документы, заседание, женские руки
Нового курганского детского омбудсмена назначили на пост 27 марта Фото:

В Курганской области назначили нового уполномоченного по правам ребенка. Эту должность заняла бывший директор Курганского Дома молодежи Марина Самойлова. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Власти региона сделали мне предложение, и я его приняла. Считаю, что эта работа нужная и значимая, потому что сейчас есть несколько проблемных вопросов, которые нужно решить, и наши ребята нуждаются в защите. Мне предстоит еще многому научиться. Я раньше работала в этой сфере, но не в правозащитном, а педагогическом направлении», — прокомментировала URA.RU назначение Самойлова. Она отметила, что планирует активно сотрудничать с ее предшественницей Аленой Лопатиной.

Бывший детский омбудсмен региона Алена Лопатина 26 марта стала уполномоченным по правам человека. Самойлова до назначения руководила Курганским Домом молодежи и возглавляла общественные молодежные движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области назначили нового уполномоченного по правам ребенка. Эту должность заняла бывший директор Курганского Дома молодежи Марина Самойлова. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Власти региона сделали мне предложение, и я его приняла. Считаю, что эта работа нужная и значимая, потому что сейчас есть несколько проблемных вопросов, которые нужно решить, и наши ребята нуждаются в защите. Мне предстоит еще многому научиться. Я раньше работала в этой сфере, но не в правозащитном, а педагогическом направлении», — прокомментировала URA.RU назначение Самойлова. Она отметила, что планирует активно сотрудничать с ее предшественницей Аленой Лопатиной. Бывший детский омбудсмен региона Алена Лопатина 26 марта стала уполномоченным по правам человека. Самойлова до назначения руководила Курганским Домом молодежи и возглавляла общественные молодежные движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...