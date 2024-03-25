25 марта 2024

Жители газовой столицы ЯНАО вынуждены терпеть москитов в летний период

Жители Нового Уренгоя жалуются на отсутствие антимоскитной обработки города
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, насекомые, комар, москит, москитная сетка, окно
В Новом Уренгое не будут проводить антимоскитную обработку в летнее время Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) подняли вопрос об отсутствии обработки города от насекомых летом. О вечной проблеме с мошкой и комарами горожане сообщили в социальной сети.

«Хотелось бы узнать, почему в нашем городе летом нет обработки от насекомых, которую используют во многих регионах страны? Сейчас все делается для жителей — места отдыха, прогулочные зоны, благоустройство детских площадок. Город очень преобразился, но летом очень непросто приходится из-за мошки. Для аллергиков особая боль», — написала Ksyusha в telegram-канале «Воронов Chat».

В пресс-службе городской администрации сообщили, что обработка от насекомых в городе не предусмотрена. «Проведение таких обработок дает кратковременный эффект и не гарантирует уничтожение и остановку размножения насекомых. Кроме того, обработка может вызывать аллергические реакции у людей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало об отказе от дезинсекции в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Горожане жаловались на нашествие комаров и мошек, мешающих летнему отдыху.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) подняли вопрос об отсутствии обработки города от насекомых летом. О вечной проблеме с мошкой и комарами горожане сообщили в социальной сети. «Хотелось бы узнать, почему в нашем городе летом нет обработки от насекомых, которую используют во многих регионах страны? Сейчас все делается для жителей — места отдыха, прогулочные зоны, благоустройство детских площадок. Город очень преобразился, но летом очень непросто приходится из-за мошки. Для аллергиков особая боль», — написала Ksyusha в telegram-канале «Воронов Chat». В пресс-службе городской администрации сообщили, что обработка от насекомых в городе не предусмотрена. «Проведение таких обработок дает кратковременный эффект и не гарантирует уничтожение и остановку размножения насекомых. Кроме того, обработка может вызывать аллергические реакции у людей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об отказе от дезинсекции в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Горожане жаловались на нашествие комаров и мошек, мешающих летнему отдыху.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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