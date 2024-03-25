Жители газовой столицы ЯНАО вынуждены терпеть москитов в летний период

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) подняли вопрос об отсутствии обработки города от насекомых летом. О вечной проблеме с мошкой и комарами горожане сообщили в социальной сети.
«Хотелось бы узнать, почему в нашем городе летом нет обработки от насекомых, которую используют во многих регионах страны? Сейчас все делается для жителей — места отдыха, прогулочные зоны, благоустройство детских площадок. Город очень преобразился, но летом очень непросто приходится из-за мошки. Для аллергиков особая боль», — написала Ksyusha в telegram-канале «Воронов Chat».
В пресс-службе городской администрации сообщили, что обработка от насекомых в городе не предусмотрена. «Проведение таких обработок дает кратковременный эффект и не гарантирует уничтожение и остановку размножения насекомых. Кроме того, обработка может вызывать аллергические реакции у людей», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало об отказе от дезинсекции в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Горожане жаловались на нашествие комаров и мошек, мешающих летнему отдыху.
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