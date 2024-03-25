Жители газовой столицы ЯНАО вынуждены терпеть москитов в летний период

Жители Нового Уренгоя жалуются на отсутствие антимоскитной обработки города

26 марта 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое не будут проводить антимоскитную обработку в летнее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) подняли вопрос об отсутствии обработки города от насекомых летом. О вечной проблеме с мошкой и комарами горожане сообщили в социальной сети. «Хотелось бы узнать, почему в нашем городе летом нет обработки от насекомых, которую используют во многих регионах страны? Сейчас все делается для жителей — места отдыха, прогулочные зоны, благоустройство детских площадок. Город очень преобразился, но летом очень непросто приходится из-за мошки. Для аллергиков особая боль», — написала Ksyusha в telegram-канале «Воронов Chat». В пресс-службе городской администрации сообщили, что обработка от насекомых в городе не предусмотрена. «Проведение таких обработок дает кратковременный эффект и не гарантирует уничтожение и остановку размножения насекомых. Кроме того, обработка может вызывать аллергические реакции у людей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об отказе от дезинсекции в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Горожане жаловались на нашествие комаров и мошек, мешающих летнему отдыху. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) подняли вопрос об отсутствии обработки города от насекомых летом. О вечной проблеме с мошкой и комарами горожане сообщили в социальной сети. «Хотелось бы узнать, почему в нашем городе летом нет обработки от насекомых, которую используют во многих регионах страны? Сейчас все делается для жителей — места отдыха, прогулочные зоны, благоустройство детских площадок. Город очень преобразился, но летом очень непросто приходится из-за мошки. Для аллергиков особая боль», — написала Ksyusha в telegram-канале «Воронов Chat». В пресс-службе городской администрации сообщили, что обработка от насекомых в городе не предусмотрена. «Проведение таких обработок дает кратковременный эффект и не гарантирует уничтожение и остановку размножения насекомых. Кроме того, обработка может вызывать аллергические реакции у людей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об отказе от дезинсекции в Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году. Горожане жаловались на нашествие комаров и мошек, мешающих летнему отдыху.