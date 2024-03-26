Клишас ответил на призывы вернуть смертную казнь в Россию

Клишас призвал не спекулировать по поводу смертной казни
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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил почитать выступление Валерия Зорькина Фото:

Чтобы покончить с дискуссиями по поводу смертной казни, людям стоит познакомиться с выступлением судьи Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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«Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного Суда по вопросу о смертной казни предлагаю познакомиться с этим выступлением [председателя КС РФ] Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями», — отметил он себя в telegram-канале. Зорькин в своем выступлении отмечал, что смертную казнь вернуть невозможно никак, кроме принятия новой Конституции. По его мнению, с этим не справятся ни парламентский закон, ни референдум, ни поправки к Конституции.

Ранее отмечалось, что Конституционный суд России обсудит возобновление смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Однако от комментариев о снятии моратория в КС РФ воздержались.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Он отметил, что что члены его партии будут настаивать на его проведении, передает телеканал 360.

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Чтобы покончить с дискуссиями по поводу смертной казни, людям стоит познакомиться с выступлением судьи Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного Суда по вопросу о смертной казни предлагаю познакомиться с этим выступлением [председателя КС РФ] Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями», — отметил он себя в telegram-канале. Зорькин в своем выступлении отмечал, что смертную казнь вернуть невозможно никак, кроме принятия новой Конституции. По его мнению, с этим не справятся ни парламентский закон, ни референдум, ни поправки к Конституции. Ранее отмечалось, что Конституционный суд России обсудит возобновление смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Однако от комментариев о снятии моратория в КС РФ воздержались. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Он отметил, что что члены его партии будут настаивать на его проведении, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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