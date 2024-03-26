Клишас ответил на призывы вернуть смертную казнь в Россию

Клишас призвал не спекулировать по поводу смертной казни

26 марта 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил почитать выступление Валерия Зорькина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы покончить с дискуссиями по поводу смертной казни, людям стоит познакомиться с выступлением судьи Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Новость по теме В РФ хотят вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе» «Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного Суда по вопросу о смертной казни предлагаю познакомиться с этим выступлением [председателя КС РФ] Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями», — отметил он себя в telegram-канале. Зорькин в своем выступлении отмечал, что смертную казнь вернуть невозможно никак, кроме принятия новой Конституции. По его мнению, с этим не справятся ни парламентский закон, ни референдум, ни поправки к Конституции. Ранее отмечалось, что Конституционный суд России обсудит возобновление смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Однако от комментариев о снятии моратория в КС РФ воздержались. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Он отметил, что что члены его партии будут настаивать на его проведении, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы покончить с дискуссиями по поводу смертной казни, людям стоит познакомиться с выступлением судьи Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного Суда по вопросу о смертной казни предлагаю познакомиться с этим выступлением [председателя КС РФ] Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями», — отметил он себя в telegram-канале. Зорькин в своем выступлении отмечал, что смертную казнь вернуть невозможно никак, кроме принятия новой Конституции. По его мнению, с этим не справятся ни парламентский закон, ни референдум, ни поправки к Конституции. Ранее отмечалось, что Конституционный суд России обсудит возобновление смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Однако от комментариев о снятии моратория в КС РФ воздержались. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Он отметил, что что члены его партии будут настаивать на его проведении, передает телеканал 360.