Жителям ЯНАО поступают провокационные сообщения с предложением совершить теракт

Сотрудники полиции рекомендуют ямальцам сообщать о фактах призывов к терактам

26 марта 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО при поступлении призывов совершить теракт могут обратиться в УМВД Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям ЯНАО в мессенджерах приходят предложения совершить террористический акт на конкретных городских объектах, сообщают подписчики telegram-канала «Округ белых ночей». Источник URA.RU в силовых структурах посоветовал в таких случаях обращаться в полицию. «Устроить теракт предложили жителю Нового Уренгоя. Собеседник в качестве цели предложил торговый центр „Солнечный“ и 800 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Округ белых ночей». Корреспондент агентства обратился в пресс-службу УМВД ЯНАО за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен. Источник в силовых структурах пояснил URA.RU, что при получении подобных сообщений следует обращаться в полицию. Там по факту получения сообщений будут организовывать проверочные мероприятия. По данным РИА Новости, ФСБ России фиксирует резкий рост таких рассылок по всей стране. Сотрудники ФСБ поясняют, что, как правило, звонки совершаются с подменных номеров с территории Украины. Жителей просят не паниковать, а «бдительно реагировать на данные провокации». Обращаясь к родителям несовершеннолетних детей, специалисты службы безопасности рекомендуют провести с ними профилактические беседы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям ЯНАО в мессенджерах приходят предложения совершить террористический акт на конкретных городских объектах, сообщают подписчики telegram-канала «Округ белых ночей». Источник URA.RU в силовых структурах посоветовал в таких случаях обращаться в полицию. «Устроить теракт предложили жителю Нового Уренгоя. Собеседник в качестве цели предложил торговый центр „Солнечный“ и 800 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Округ белых ночей». Корреспондент агентства обратился в пресс-службу УМВД ЯНАО за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен. Источник в силовых структурах пояснил URA.RU, что при получении подобных сообщений следует обращаться в полицию. Там по факту получения сообщений будут организовывать проверочные мероприятия. По данным РИА Новости, ФСБ России фиксирует резкий рост таких рассылок по всей стране. Сотрудники ФСБ поясняют, что, как правило, звонки совершаются с подменных номеров с территории Украины. Жителей просят не паниковать, а «бдительно реагировать на данные провокации». Обращаясь к родителям несовершеннолетних детей, специалисты службы безопасности рекомендуют провести с ними профилактические беседы.