25 марта 2024

Жителям ЯНАО поступают провокационные сообщения с предложением совершить теракт

Сотрудники полиции рекомендуют ямальцам сообщать о фактах призывов к терактам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, полицейские, телефон, розыск, силовики, чп, патрулирование, ориентировка
Жители ЯНАО при поступлении призывов совершить теракт могут обратиться в УМВД Фото:

Жителям ЯНАО в мессенджерах приходят предложения совершить террористический акт на конкретных городских объектах, сообщают подписчики telegram-канала «Округ белых ночей». Источник URA.RU в силовых структурах посоветовал в таких случаях обращаться в полицию.

«Устроить теракт предложили жителю Нового Уренгоя. Собеседник в качестве цели предложил торговый центр „Солнечный“ и 800 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Округ белых ночей».

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу УМВД ЯНАО за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.

Источник в силовых структурах пояснил URA.RU, что при получении подобных сообщений следует обращаться в полицию. Там по факту получения сообщений будут организовывать проверочные мероприятия.

По данным РИА Новости, ФСБ России фиксирует резкий рост таких рассылок по всей стране. Сотрудники ФСБ поясняют, что, как правило, звонки совершаются с подменных номеров с территории Украины. Жителей просят не паниковать, а «бдительно реагировать на данные провокации». Обращаясь к родителям несовершеннолетних детей, специалисты службы безопасности рекомендуют провести с ними профилактические беседы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям ЯНАО в мессенджерах приходят предложения совершить террористический акт на конкретных городских объектах, сообщают подписчики telegram-канала «Округ белых ночей». Источник URA.RU в силовых структурах посоветовал в таких случаях обращаться в полицию. «Устроить теракт предложили жителю Нового Уренгоя. Собеседник в качестве цели предложил торговый центр „Солнечный“ и 800 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Округ белых ночей». Корреспондент агентства обратился в пресс-службу УМВД ЯНАО за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен. Источник в силовых структурах пояснил URA.RU, что при получении подобных сообщений следует обращаться в полицию. Там по факту получения сообщений будут организовывать проверочные мероприятия. По данным РИА Новости, ФСБ России фиксирует резкий рост таких рассылок по всей стране. Сотрудники ФСБ поясняют, что, как правило, звонки совершаются с подменных номеров с территории Украины. Жителей просят не паниковать, а «бдительно реагировать на данные провокации». Обращаясь к родителям несовершеннолетних детей, специалисты службы безопасности рекомендуют провести с ними профилактические беседы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...