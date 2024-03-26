Где курганцы без опыта чаще всего могут устроиться на работу

Курганцев без опыта зовут работать продавцами, операторами и врачами

27 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Курганской области вырос спрос на сотрудников без опыта работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за год выросло число вакансий для соискателей без опыта работы. Показатель увеличился почти в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из популярных сервисов для поиска работы. «В 2023 году в Курганской области было размещено 15,6 тысяч вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 82% больше, чем в 2022. Чаще других начинающих специалистов ищут компании из отраслей розничной торговли (17% вакансий из общего числа), информационных технологий (15%), а также логистические и медицинские организации (по 7%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Сообщается, что в Курганской области стали чаще искать специалистов-новичков на должности продавцов-консультантов (10% от общего числа вакансий), операторов call-центра (8%) и врачей (7%). Отмечается, что в 2023 году средняя зарплата для неопытных сотрудников составила 39 300 рублей. Это на 17% больше, чем год назад. Самую большую зарплату новичкам предлагают на должности водителя (104 100 рублей), разнорабочего (79 700 рублей) и врача (75 000 рублей). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области значительно вырастал спрос на рабочий персонал, или так называемых «синих воротничков». Количество вакансий увеличивалось почти в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области за год выросло число вакансий для соискателей без опыта работы. Показатель увеличился почти в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из популярных сервисов для поиска работы. «В 2023 году в Курганской области было размещено 15,6 тысяч вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 82% больше, чем в 2022. Чаще других начинающих специалистов ищут компании из отраслей розничной торговли (17% вакансий из общего числа), информационных технологий (15%), а также логистические и медицинские организации (по 7%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Сообщается, что в Курганской области стали чаще искать специалистов-новичков на должности продавцов-консультантов (10% от общего числа вакансий), операторов call-центра (8%) и врачей (7%). Отмечается, что в 2023 году средняя зарплата для неопытных сотрудников составила 39 300 рублей. Это на 17% больше, чем год назад. Самую большую зарплату новичкам предлагают на должности водителя (104 100 рублей), разнорабочего (79 700 рублей) и врача (75 000 рублей). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области значительно вырастал спрос на рабочий персонал, или так называемых «синих воротничков». Количество вакансий увеличивалось почти в два раза.