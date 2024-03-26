Родные опознали тело свердловчанки, погибшей при теракте в «Крокусе»

Близкие опознали тело уроженки Талицы (Свердловская область) Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказала ее мама Марина Ладейщикова.
«Да [опознание состоялось]», — подтвердила женщина. Викторию похоронят в Талице. «Буду оформлять груз 200. Были у следователя, сейчас пойдем по другим кабинетам», — добавила Ладейщикова.
Виктория числилась в официальных списках погибших в теракте. Однако семья несколько дней не могла опознать ее и надеялась, что Виктория может находиться в одной из подмосковных больниц.
Четыре года назад Виктория перебралась в Московскую область, где жила со своим гражданским мужем Денисом Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был ее подарок на 45-летие супруга. По словам Марины Ладейщиковой, гражданский муж ее дочери также погиб.
Теракт произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин ворвались в «Крокус» и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 139 человек. Силовики задержали подозреваемых. Суд отправил их под стражу. Всю информацию о громком ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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