Родные опознали тело свердловчанки, погибшей при теракте в «Крокусе»

26 марта 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Виктория Ладейщикова погибла во время теракта 22 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Близкие опознали тело уроженки Талицы (Свердловская область) Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказала ее мама Марина Ладейщикова. «Да [опознание состоялось]», — подтвердила женщина. Викторию похоронят в Талице. «Буду оформлять груз 200. Были у следователя, сейчас пойдем по другим кабинетам», — добавила Ладейщикова. Виктория числилась в официальных списках погибших в теракте. Однако семья несколько дней не могла опознать ее и надеялась, что Виктория может находиться в одной из подмосковных больниц. Четыре года назад Виктория перебралась в Московскую область, где жила со своим гражданским мужем Денисом Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был ее подарок на 45-летие супруга. По словам Марины Ладейщиковой, гражданский муж ее дочери также погиб. Теракт произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин ворвались в «Крокус» и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 139 человек. Силовики задержали подозреваемых. Суд отправил их под стражу. Всю информацию о громком ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Близкие опознали тело уроженки Талицы (Свердловская область) Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказала ее мама Марина Ладейщикова. «Да [опознание состоялось]», — подтвердила женщина. Викторию похоронят в Талице. «Буду оформлять груз 200. Были у следователя, сейчас пойдем по другим кабинетам», — добавила Ладейщикова. Виктория числилась в официальных списках погибших в теракте. Однако семья несколько дней не могла опознать ее и надеялась, что Виктория может находиться в одной из подмосковных больниц. Четыре года назад Виктория перебралась в Московскую область, где жила со своим гражданским мужем Денисом Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был ее подарок на 45-летие супруга. По словам Марины Ладейщиковой, гражданский муж ее дочери также погиб. Теракт произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин ворвались в «Крокус» и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 139 человек. Силовики задержали подозреваемых. Суд отправил их под стражу. Всю информацию о громком ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.