В курганском МЧС заявили о дате прибытия авиации для помощи в пожарах

27 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Техника и авиация прибудет в регион во время введения противопожарного периода 5 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году В Курганскую область для работы во время пожароопасного периода 5 апреля прибудет вертолет Ми-8 МЧС России, а также противопожарные самолеты, ранее работавшие в регионе при пожарах. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по региону Сергей Коровин на брифинге с местными СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Для работы на территории Курганской области спланировано на пожароопасный период работа вертолета Ми-8, инженерных машин разграждения. Они прибывают 5 апреля, а также есть поддержанное решение о дислокации на территории аэропорта Кургана, самолета БЕ-200ЧС и ИЛ-76. Это те воздушные судна, которые способны тушить лесные и ландшафтные пожары, и участвовали в ликвидации пожаров 2023 года», — заявил Коровин. Также начальник ГУ МЧС по региону отметил, что вся группировка спасателей, работающих в регионе составляет 4700 человек. Среди них: все виды пожарной охраны, федеральная пожарная служба, муниципальная и ведомственная. Задействованы на территории области могут быть 717 единиц техники. Кроме этого, дополнительно для ликвидации пожаров может прибыть группа 1000 человек из регионов УрФО и Приволжского федерального округа. Ранее URA.RU писало, что авиалесоохрана назвала вероятные сроки начала пожаров в Курганской области. Высокий риск пожарной опасности, по данным ведомства, будет в мае—июне 2024 года. Также ранее на брифинге Коровин заявил, что в регионе активизируются пожары из-за изменений климата, в том числе снижения влажности и появления суховеев, характерных для пустынь и степей. Противопожарный режим на территории области будет введен властями 5 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганскую область для работы во время пожароопасного периода 5 апреля прибудет вертолет Ми-8 МЧС России, а также противопожарные самолеты, ранее работавшие в регионе при пожарах. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по региону Сергей Коровин на брифинге с местными СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Для работы на территории Курганской области спланировано на пожароопасный период работа вертолета Ми-8, инженерных машин разграждения. Они прибывают 5 апреля, а также есть поддержанное решение о дислокации на территории аэропорта Кургана, самолета БЕ-200ЧС и ИЛ-76. Это те воздушные судна, которые способны тушить лесные и ландшафтные пожары, и участвовали в ликвидации пожаров 2023 года», — заявил Коровин. Также начальник ГУ МЧС по региону отметил, что вся группировка спасателей, работающих в регионе составляет 4700 человек. Среди них: все виды пожарной охраны, федеральная пожарная служба, муниципальная и ведомственная. Задействованы на территории области могут быть 717 единиц техники. Кроме этого, дополнительно для ликвидации пожаров может прибыть группа 1000 человек из регионов УрФО и Приволжского федерального округа. Ранее URA.RU писало, что авиалесоохрана назвала вероятные сроки начала пожаров в Курганской области. Высокий риск пожарной опасности, по данным ведомства, будет в мае—июне 2024 года. Также ранее на брифинге Коровин заявил, что в регионе активизируются пожары из-за изменений климата, в том числе снижения влажности и появления суховеев, характерных для пустынь и степей. Противопожарный режим на территории области будет введен властями 5 апреля.