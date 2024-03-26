Пермский губернатор потребовал ускорить установку камер с распознаванием лиц

27 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

За пермяками уже следят камеры, распознающие лица Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал ускорить внедрение в регионе системы распознавания лиц на улицах с помощью камер видеонаблюдения. Об этом он заявил на заседании правительства Прикамья, говоря о безопасности края после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает корреспондент URA.RU. «Прошу усилить работу в части внедрения программы „Безопасный регион“. Все средства в бюджете предусмотрены, надо максимально быстро обеспечить закупку и установку камер видеонаблюдения с распознаванием лиц. Эта мера жизненно необходима», — обратился Махонин к министру территориальной безопасности Виктору Батмазову. Как ранее рассказывало URA.RU, единую систему видеонаблюдения в Прикамье запустили в марте 2022 года. К ней имеют доступ ФСБ, МВД, министерство территориальной безопасности края, минтранс и другие ведомства. Весной 2023 года сообщалось, что около двух тысяч камер подключены к системе, которая может «осуществлять поиск и определение лиц по фото». В Перми таких камер было 969 штук. 12 марта 2024 года в краевом министерстве территориальной безопасности говорили, что в Перми «за ближайшие два года планируют установить 1000 видеокамер с функцией распознавания лиц». Для этого в бюджете на 2024 год предусмотрено 108 млн рублей, а в 2025 году — еще 148 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал ускорить внедрение в регионе системы распознавания лиц на улицах с помощью камер видеонаблюдения. Об этом он заявил на заседании правительства Прикамья, говоря о безопасности края после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает корреспондент URA.RU. «Прошу усилить работу в части внедрения программы „Безопасный регион“. Все средства в бюджете предусмотрены, надо максимально быстро обеспечить закупку и установку камер видеонаблюдения с распознаванием лиц. Эта мера жизненно необходима», — обратился Махонин к министру территориальной безопасности Виктору Батмазову. Как ранее рассказывало URA.RU, единую систему видеонаблюдения в Прикамье запустили в марте 2022 года. К ней имеют доступ ФСБ, МВД, министерство территориальной безопасности края, минтранс и другие ведомства. Весной 2023 года сообщалось, что около двух тысяч камер подключены к системе, которая может «осуществлять поиск и определение лиц по фото». В Перми таких камер было 969 штук. 12 марта 2024 года в краевом министерстве территориальной безопасности говорили, что в Перми «за ближайшие два года планируют установить 1000 видеокамер с функцией распознавания лиц». Для этого в бюджете на 2024 год предусмотрено 108 млн рублей, а в 2025 году — еще 148 млн рублей.