26 марта 2024

Прокурор соберет у пермяков жалобы на дискредитацию армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
В пермской прокуратуре проведут прием граждан Фото:

Прокуратура Пермского края приглашает на прием, посвященный ответственности за дискредитацию российской армии. Пермяки смогут пообщаться с прокурором 28 марта, говорят в ведомстве.

«28 марта в прокуратуре Пермского края состоится тематический прием по вопросам ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — говорится на сайте ведомства. Консультировать будет старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Ксения Михрюкова.

Прием состоится по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 3, каб. 406. Подробности можно уточнить по телефону 217-53-08.

Ранее URA.RU рассказывало, что за дискредитацию армии в Березниках суд оштрафовал местного пенсионера. До приговора он несколько месяцев провел в СИЗО. В аналогичном преступлении заподозрили и главу администрации Орджоникидзевского района Перми Евгению Карабатову. После распространения аудиозаписи с его речью в мэрии начали проверку.

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Прокуратура Пермского края приглашает на прием, посвященный ответственности за дискредитацию российской армии. Пермяки смогут пообщаться с прокурором 28 марта, говорят в ведомстве. «28 марта в прокуратуре Пермского края состоится тематический прием по вопросам ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — говорится на сайте ведомства. Консультировать будет старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Ксения Михрюкова. Прием состоится по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 3, каб. 406. Подробности можно уточнить по телефону 217-53-08. Ранее URA.RU рассказывало, что за дискредитацию армии в Березниках суд оштрафовал местного пенсионера. До приговора он несколько месяцев провел в СИЗО. В аналогичном преступлении заподозрили и главу администрации Орджоникидзевского района Перми Евгению Карабатову. После распространения аудиозаписи с его речью в мэрии начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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