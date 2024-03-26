Прокурор соберет у пермяков жалобы на дискредитацию армии РФ

27 марта 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

В пермской прокуратуре проведут прием граждан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Пермского края приглашает на прием, посвященный ответственности за дискредитацию российской армии. Пермяки смогут пообщаться с прокурором 28 марта, говорят в ведомстве. «28 марта в прокуратуре Пермского края состоится тематический прием по вопросам ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — говорится на сайте ведомства. Консультировать будет старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Ксения Михрюкова. Прием состоится по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 3, каб. 406. Подробности можно уточнить по телефону 217-53-08. Ранее URA.RU рассказывало, что за дискредитацию армии в Березниках суд оштрафовал местного пенсионера. До приговора он несколько месяцев провел в СИЗО. В аналогичном преступлении заподозрили и главу администрации Орджоникидзевского района Перми Евгению Карабатову. После распространения аудиозаписи с его речью в мэрии начали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Пермского края приглашает на прием, посвященный ответственности за дискредитацию российской армии. Пермяки смогут пообщаться с прокурором 28 марта, говорят в ведомстве. «28 марта в прокуратуре Пермского края состоится тематический прием по вопросам ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — говорится на сайте ведомства. Консультировать будет старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Ксения Михрюкова. Прием состоится по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 3, каб. 406. Подробности можно уточнить по телефону 217-53-08. Ранее URA.RU рассказывало, что за дискредитацию армии в Березниках суд оштрафовал местного пенсионера. До приговора он несколько месяцев провел в СИЗО. В аналогичном преступлении заподозрили и главу администрации Орджоникидзевского района Перми Евгению Карабатову. После распространения аудиозаписи с его речью в мэрии начали проверку.