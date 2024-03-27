Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают «отрезать уши»

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают «отрезать уши» Фото:
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Адвокатам, назначенным защищать обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», угрожают «отрезать уши» и расправиться с их семьями. Ситуация настолько серьезна, что требует вмешательства правоохранителей, сообщает журналист и правозащитник Ева Меркачева.

«Адвокаты… получают угрозы. От них требуют отказаться от участия в процессе,… грозят „отрезать уши“ и расправиться… с ними и их семьями. Ситуация… требует вмешательства правоохранителей. Возможно ли было такое предсказать?» — цитирует News.ru Меркачеву.

По словам правозащитницы, теракт в «Крокусе» вызвал колоссальное возмущение в обществе и это, возможно, станет тестом на уровень правовой культуры в России. «Пожалуй, это один из главных вызовов современности», — комментирует свое заявление Меркачева.

Ранее URA.RU сообщало, что в России предложили отменить мораторий на смертную казнь. Общественная палата РФ не станет обсуждать отмену моратория на смертную казнь, поскольку возвращение к этой практике считает варварством. В свою очередь, Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по данному поводу.

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Адвокатам, назначенным защищать обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», угрожают «отрезать уши» и расправиться с их семьями. Ситуация настолько серьезна, что требует вмешательства правоохранителей, сообщает журналист и правозащитник Ева Меркачева. «Адвокаты… получают угрозы. От них требуют отказаться от участия в процессе,… грозят „отрезать уши“ и расправиться… с ними и их семьями. Ситуация… требует вмешательства правоохранителей. Возможно ли было такое предсказать?» — цитирует News.ru Меркачеву. По словам правозащитницы, теракт в «Крокусе» вызвал колоссальное возмущение в обществе и это, возможно, станет тестом на уровень правовой культуры в России. «Пожалуй, это один из главных вызовов современности», — комментирует свое заявление Меркачева. Ранее URA.RU сообщало, что в России предложили отменить мораторий на смертную казнь. Общественная палата РФ не станет обсуждать отмену моратория на смертную казнь, поскольку возвращение к этой практике считает варварством. В свою очередь, Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по данному поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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