Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают «отрезать уши»

27 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают «отрезать уши» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Адвокатам, назначенным защищать обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», угрожают «отрезать уши» и расправиться с их семьями. Ситуация настолько серьезна, что требует вмешательства правоохранителей, сообщает журналист и правозащитник Ева Меркачева. «Адвокаты… получают угрозы. От них требуют отказаться от участия в процессе,… грозят „отрезать уши“ и расправиться… с ними и их семьями. Ситуация… требует вмешательства правоохранителей. Возможно ли было такое предсказать?» — цитирует News.ru Меркачеву. По словам правозащитницы, теракт в «Крокусе» вызвал колоссальное возмущение в обществе и это, возможно, станет тестом на уровень правовой культуры в России. «Пожалуй, это один из главных вызовов современности», — комментирует свое заявление Меркачева. Ранее URA.RU сообщало, что в России предложили отменить мораторий на смертную казнь. Общественная палата РФ не станет обсуждать отмену моратория на смертную казнь, поскольку возвращение к этой практике считает варварством. В свою очередь, Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по данному поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокатам, назначенным защищать обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», угрожают «отрезать уши» и расправиться с их семьями. Ситуация настолько серьезна, что требует вмешательства правоохранителей, сообщает журналист и правозащитник Ева Меркачева. «Адвокаты… получают угрозы. От них требуют отказаться от участия в процессе,… грозят „отрезать уши“ и расправиться… с ними и их семьями. Ситуация… требует вмешательства правоохранителей. Возможно ли было такое предсказать?» — цитирует News.ru Меркачеву. По словам правозащитницы, теракт в «Крокусе» вызвал колоссальное возмущение в обществе и это, возможно, станет тестом на уровень правовой культуры в России. «Пожалуй, это один из главных вызовов современности», — комментирует свое заявление Меркачева. Ранее URA.RU сообщало, что в России предложили отменить мораторий на смертную казнь. Общественная палата РФ не станет обсуждать отмену моратория на смертную казнь, поскольку возвращение к этой практике считает варварством. В свою очередь, Конституционный суд РФ пока воздерживается от комментария по данному поводу.