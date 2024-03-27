27 марта 2024

Путин передал привет российскому бойцу в Авдеевке

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин передал привет российскому бойцу из Авдеевки через его маму Фото:
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Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который проходит службу в Авдеевке (ДНР). Это произошла в ходе посещения президентом Торжка (Тверская область). Мать солдата, встретив президента на городской площади, сообщила, что ее сын служит на территории ДНР.

«Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали», — выкрикнула женщина. «Передавайте ему привет», — ответил Путин. Кадры появились в telegram-канале Павла Зарубина.

Путин посетил в Торжке 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он ознакомился с техникой, а также пообщался с плотами. Кроме того, российский лидер рассказал о том, как впервые попробовал управлять вертолетом. По его словам, это оказалось тяжело.

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Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который проходит службу в Авдеевке (ДНР). Это произошла в ходе посещения президентом Торжка (Тверская область). Мать солдата, встретив президента на городской площади, сообщила, что ее сын служит на территории ДНР. «Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали», — выкрикнула женщина. «Передавайте ему привет», — ответил Путин. Кадры появились в telegram-канале Павла Зарубина. Путин посетил в Торжке 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он ознакомился с техникой, а также пообщался с плотами. Кроме того, российский лидер рассказал о том, как впервые попробовал управлять вертолетом. По его словам, это оказалось тяжело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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