Путин передал привет российскому бойцу в Авдеевке

28 марта 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Путин передал привет российскому бойцу из Авдеевки через его маму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который проходит службу в Авдеевке (ДНР). Это произошла в ходе посещения президентом Торжка (Тверская область). Мать солдата, встретив президента на городской площади, сообщила, что ее сын служит на территории ДНР. «Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали», — выкрикнула женщина. «Передавайте ему привет», — ответил Путин. Кадры появились в telegram-канале Павла Зарубина. Путин посетил в Торжке 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он ознакомился с техникой, а также пообщался с плотами. Кроме того, российский лидер рассказал о том, как впервые попробовал управлять вертолетом. По его словам, это оказалось тяжело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который проходит службу в Авдеевке (ДНР). Это произошла в ходе посещения президентом Торжка (Тверская область). Мать солдата, встретив президента на городской площади, сообщила, что ее сын служит на территории ДНР. «Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали», — выкрикнула женщина. «Передавайте ему привет», — ответил Путин. Кадры появились в telegram-канале Павла Зарубина. Путин посетил в Торжке 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он ознакомился с техникой, а также пообщался с плотами. Кроме того, российский лидер рассказал о том, как впервые попробовал управлять вертолетом. По его словам, это оказалось тяжело.