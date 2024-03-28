Курганский шансонье пригласил пермяков на съемку клипа

Певец Григорьев позвал пермяков принять участие в съемках своего клипа Фото: Илья Московец © URA.RU

Уроженец Кургана шансонье Жека (Евгений Григорьев), который находится на гастролях в Пермском крае, пригласил подписчиков поучаствовать в съемках клипа. Исполнитель решил устроить конкурс среди своих поклонников. Об этом Григорьев написал в своем telegram-канале.

«По дороге из Лысьвы в Яйву и обратно мне пришла в голову одна шальная мысль. Я готовлю клип на новую песню „Берегите друг друга“ и хотел бы, чтобы вы, мои дорогие подписчики стали его участниками», — рассказал в посте Григорьев.

По словам исполнителя, он готов устроить конкурсный отбор для потенциальных участников съемок. Для этого Григорьев попросил подписчиков высказать свое мнение в комментариях о том, нравится ли им такая идея.

Шансонье ранее заявил, что названия пермских городов Губаха, Яйва и Лысьва «ласкают слух». Он остановился на отдых в отеле Лысьвы.