Курганский шансонье пригласил пермяков на съемку клипа

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Певец Григорьев позвал пермяков принять участие в съемках своего клипа Фото:

Уроженец Кургана шансонье Жека (Евгений Григорьев), который находится на гастролях в Пермском крае, пригласил подписчиков поучаствовать в съемках клипа. Исполнитель решил устроить конкурс среди своих поклонников. Об этом Григорьев написал в своем telegram-канале.

«По дороге из Лысьвы в Яйву и обратно мне пришла в голову одна шальная мысль. Я готовлю клип на новую песню „Берегите друг друга“ и хотел бы, чтобы вы, мои дорогие подписчики стали его участниками», — рассказал в посте Григорьев.

По словам исполнителя, он готов устроить конкурсный отбор для потенциальных участников съемок. Для этого Григорьев попросил подписчиков высказать свое мнение в комментариях о том, нравится ли им такая идея.

Шансонье ранее заявил, что названия пермских городов Губаха, Яйва и Лысьва «ласкают слух». Он остановился на отдых в отеле Лысьвы.

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Уроженец Кургана шансонье Жека (Евгений Григорьев), который находится на гастролях в Пермском крае, пригласил подписчиков поучаствовать в съемках клипа. Исполнитель решил устроить конкурс среди своих поклонников. Об этом Григорьев написал в своем telegram-канале. «По дороге из Лысьвы в Яйву и обратно мне пришла в голову одна шальная мысль. Я готовлю клип на новую песню „Берегите друг друга“ и хотел бы, чтобы вы, мои дорогие подписчики стали его участниками», — рассказал в посте Григорьев. По словам исполнителя, он готов устроить конкурсный отбор для потенциальных участников съемок. Для этого Григорьев попросил подписчиков высказать свое мнение в комментариях о том, нравится ли им такая идея. Шансонье ранее заявил, что названия пермских городов Губаха, Яйва и Лысьва «ласкают слух». Он остановился на отдых в отеле Лысьвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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