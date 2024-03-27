Курганский шансонье перечислил города Пермского края, названия которых «ласкают слух»

Шансонье выразил надежду, что его дорога приведет к новым встречам с фанатами
Шансонье из Кургана Жека (Евгений Григорьев) заявил, что названия пермских городов Губаха, Яйва и Лысьва «ласкают слух». Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Друзья, следуя из города Губаха в город Яйва, мы остановились в отеле Лысьвы. Вы послушайте, как названия этих городов ласкают слух. Очень надеюсь, что моя дорога приведет меня к новым встречам с вами», — написал Григорьев.
Ранее Жека выпустил совместную песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Она вышла в конце января 2024 года на всех доступных музыкальных площадках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.