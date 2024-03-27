Курганский шансонье перечислил города Пермского края, названия которых «ласкают слух»

Курганскому шансонье Жеке понравились названия пермских городов
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Хобби. Увлечения., гитара, гриф
Шансонье выразил надежду, что его дорога приведет к новым встречам с фанатами Фото:

Шансонье из Кургана Жека (Евгений Григорьев) заявил, что названия пермских городов Губаха, Яйва и Лысьва «ласкают слух». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Друзья, следуя из города Губаха в город Яйва, мы остановились в отеле Лысьвы. Вы послушайте, как названия этих городов ласкают слух. Очень надеюсь, что моя дорога приведет меня к новым встречам с вами», — написал Григорьев.

Ранее Жека выпустил совместную песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Она вышла в конце января 2024 года на всех доступных музыкальных площадках.

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Шансонье из Кургана Жека (Евгений Григорьев) заявил, что названия пермских городов Губаха, Яйва и Лысьва «ласкают слух». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Друзья, следуя из города Губаха в город Яйва, мы остановились в отеле Лысьвы. Вы послушайте, как названия этих городов ласкают слух. Очень надеюсь, что моя дорога приведет меня к новым встречам с вами», — написал Григорьев. Ранее Жека выпустил совместную песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Она вышла в конце января 2024 года на всех доступных музыкальных площадках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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