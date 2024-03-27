Компании в ЯНАО проверяют менеджеров во избежание хищений

28 марта 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвертой компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, еще восемь процентов компаний действуют выборочно. Таким образом, компании выявляют ненадежных сотрудников, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы Super Job. «Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвертой компании. С проверкой кредитной истории при трудоустройстве сталкиваются 17 процентов экономически активных жителей ЯНАО. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием», — говорится в сообщении. Преимущественно проверку кредитной истории проходят те, кто имеет непосредственное отношение к прибыли и финансам, товарно-материальным ценностям. При трудоустройстве с таким испытанием доводилось сталкиваться каждому четвертому менеджеру по работе с клиентами, а также 23 процента специалистов по продажам, 20 процентов среди снабженцев. Помимо этого, работодатели проверяют менеджеров по подбору персонала, поскольку они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению заработка, льгот и компенсаций. Раннее URA.RU сообщало о том, что работодатели отмечают нехватку работников и повышенный спрос на соискателей. В условиях низкого уровня безработицы все больше компаний расширяют границы найма и готовы привлекать на работу пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, еще восемь процентов компаний действуют выборочно. Таким образом, компании выявляют ненадежных сотрудников, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы Super Job. «Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвертой компании. С проверкой кредитной истории при трудоустройстве сталкиваются 17 процентов экономически активных жителей ЯНАО. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием», — говорится в сообщении. Преимущественно проверку кредитной истории проходят те, кто имеет непосредственное отношение к прибыли и финансам, товарно-материальным ценностям. При трудоустройстве с таким испытанием доводилось сталкиваться каждому четвертому менеджеру по работе с клиентами, а также 23 процента специалистов по продажам, 20 процентов среди снабженцев. Помимо этого, работодатели проверяют менеджеров по подбору персонала, поскольку они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению заработка, льгот и компенсаций. Раннее URA.RU сообщало о том, что работодатели отмечают нехватку работников и повышенный спрос на соискателей. В условиях низкого уровня безработицы все больше компаний расширяют границы найма и готовы привлекать на работу пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.