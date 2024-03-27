27 марта 2024

Компании в ЯНАО проверяют менеджеров во избежание хищений

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, чиновник, переговоры, портфель, министр, должность, дипломат
Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвертой компании Фото:

Каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, еще восемь процентов компаний действуют выборочно. Таким образом, компании выявляют ненадежных сотрудников, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы Super Job.

«Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвертой компании. С проверкой кредитной истории при трудоустройстве сталкиваются 17 процентов экономически активных жителей ЯНАО. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием», — говорится в сообщении.

Преимущественно проверку кредитной истории проходят те, кто имеет непосредственное отношение к прибыли и финансам, товарно-материальным ценностям. При трудоустройстве с таким испытанием доводилось сталкиваться каждому четвертому менеджеру по работе с клиентами, а также 23 процента специалистов по продажам, 20 процентов среди снабженцев. Помимо этого, работодатели проверяют менеджеров по подбору персонала, поскольку они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению заработка, льгот и компенсаций.

Раннее URA.RU сообщало о том, что работодатели отмечают нехватку работников и повышенный спрос на соискателей. В условиях низкого уровня безработицы все больше компаний расширяют границы найма и готовы привлекать на работу пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, еще восемь процентов компаний действуют выборочно. Таким образом, компании выявляют ненадежных сотрудников, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы Super Job. «Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвертой компании. С проверкой кредитной истории при трудоустройстве сталкиваются 17 процентов экономически активных жителей ЯНАО. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием», — говорится в сообщении. Преимущественно проверку кредитной истории проходят те, кто имеет непосредственное отношение к прибыли и финансам, товарно-материальным ценностям. При трудоустройстве с таким испытанием доводилось сталкиваться каждому четвертому менеджеру по работе с клиентами, а также 23 процента специалистов по продажам, 20 процентов среди снабженцев. Помимо этого, работодатели проверяют менеджеров по подбору персонала, поскольку они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению заработка, льгот и компенсаций. Раннее URA.RU сообщало о том, что работодатели отмечают нехватку работников и повышенный спрос на соискателей. В условиях низкого уровня безработицы все больше компаний расширяют границы найма и готовы привлекать на работу пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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