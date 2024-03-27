Движение транспорта на мосту по улице Бурова-Петрова было ограничено ограждениями и соответствующими знаками. Подрядчик, выполняющий капремонт моста, подготовился к началу выполнения работ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте перекрытия.
«На мосту по улице Бурова-Петрова от улицы Гоголя до улицы Некрасова частично ограничено движение для машин. Установлены ограждения, которые ограничили одну полосу движения», — сообщил корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что подрядчик начал подготовку к частичному перекрытию моста в Кургане для движения автомобилей. Работы выполняет подрядчик, который ранее выполнил капитальный ремонт другого моста по улице Бурова-Петрова в Кургане, через реку Тобол. Власти специально попросили подрядчиков не перекрывать ремонтируемые объекты полностью.
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Движение транспорта на мосту по улице Бурова-Петрова было ограничено ограждениями и соответствующими знаками. Подрядчик, выполняющий капремонт моста, подготовился к началу выполнения работ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте перекрытия. «На мосту по улице Бурова-Петрова от улицы Гоголя до улицы Некрасова частично ограничено движение для машин. Установлены ограждения, которые ограничили одну полосу движения», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что подрядчик начал подготовку к частичному перекрытию моста в Кургане для движения автомобилей. Работы выполняет подрядчик, который ранее выполнил капитальный ремонт другого моста по улице Бурова-Петрова в Кургане, через реку Тобол. Власти специально попросили подрядчиков не перекрывать ремонтируемые объекты полностью.