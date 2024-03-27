27 марта 2024

Курганский мост частично перекрыли для движения автомобилей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Частичное перекрытие движения на мосту по ул Бурова Петрова. Курган
Участок на одной полосе автодороги на путепроводе перекрыт для движения Фото:

Движение транспорта на мосту по улице Бурова-Петрова было ограничено ограждениями и соответствующими знаками. Подрядчик, выполняющий капремонт моста, подготовился к началу выполнения работ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте перекрытия.

«На мосту по улице Бурова-Петрова от улицы Гоголя до улицы Некрасова частично ограничено движение для машин. Установлены ограждения, которые ограничили одну полосу движения», — сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что подрядчик начал подготовку к частичному перекрытию моста в Кургане для движения автомобилей. Работы выполняет подрядчик, который ранее выполнил капитальный ремонт другого моста по улице Бурова-Петрова в Кургане, через реку Тобол. Власти специально попросили подрядчиков не перекрывать ремонтируемые объекты полностью.

Частичное перекрытие движения на мосту по ул Бурова Петрова. Курган
Часть автодороги закрыта для движения транспорта
Фото:
Частичное перекрытие движения на мосту по ул Бурова Петрова. Курган
Затор у перекрытого участка дороги не образовался
Фото:

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Движение транспорта на мосту по улице Бурова-Петрова было ограничено ограждениями и соответствующими знаками. Подрядчик, выполняющий капремонт моста, подготовился к началу выполнения работ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте перекрытия. «На мосту по улице Бурова-Петрова от улицы Гоголя до улицы Некрасова частично ограничено движение для машин. Установлены ограждения, которые ограничили одну полосу движения», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что подрядчик начал подготовку к частичному перекрытию моста в Кургане для движения автомобилей. Работы выполняет подрядчик, который ранее выполнил капитальный ремонт другого моста по улице Бурова-Петрова в Кургане, через реку Тобол. Власти специально попросили подрядчиков не перекрывать ремонтируемые объекты полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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