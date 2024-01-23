23 января 2024

Шумков попросил подрядчиков ремонтировать мосты без перекрытия движения

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, ремонт моста, проспект голикова, мост голикова
Подрядчиков попросили не перекрывать движение при ремонте мостов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил подрядчиков проводить капитальный ремонт мостов без перекрытия движения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Администрацией города заключены контракты на капитальный ремонт оставшихся трех мостов Кургана по улицам Бурова-Петрова и Карбышева. Попросил максимально корректно организовать проведение работ подрядчиками по этим объектам, с тем чтобы сам ремонт проходил быстро и не мешал движению», — написал Шумков.

Также глава региона отметил, что в Шадринске из четырех крупных мостов-путепроводов полностью отремонтированы три сооружения. В Кургане пять из девяти мостов уже приведены в порядок. Еще на одном по проспекту Голикова идут ремонтные работы.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Курганской области отремонтируют 27 мостов и тысячи километров дорог. В прошлом году в Кургане после ремонта были открыты Бурово-Петровский и Чеховский мосты, а в Шадринске — путепровод через Транссибирскую магистраль.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил подрядчиков проводить капитальный ремонт мостов без перекрытия движения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Администрацией города заключены контракты на капитальный ремонт оставшихся трех мостов Кургана по улицам Бурова-Петрова и Карбышева. Попросил максимально корректно организовать проведение работ подрядчиками по этим объектам, с тем чтобы сам ремонт проходил быстро и не мешал движению», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что в Шадринске из четырех крупных мостов-путепроводов полностью отремонтированы три сооружения. В Кургане пять из девяти мостов уже приведены в порядок. Еще на одном по проспекту Голикова идут ремонтные работы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Курганской области отремонтируют 27 мостов и тысячи километров дорог. В прошлом году в Кургане после ремонта были открыты Бурово-Петровский и Чеховский мосты, а в Шадринске — путепровод через Транссибирскую магистраль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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