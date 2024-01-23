Шумков попросил подрядчиков ремонтировать мосты без перекрытия движения

24 января 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Подрядчиков попросили не перекрывать движение при ремонте мостов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил подрядчиков проводить капитальный ремонт мостов без перекрытия движения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Администрацией города заключены контракты на капитальный ремонт оставшихся трех мостов Кургана по улицам Бурова-Петрова и Карбышева. Попросил максимально корректно организовать проведение работ подрядчиками по этим объектам, с тем чтобы сам ремонт проходил быстро и не мешал движению», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что в Шадринске из четырех крупных мостов-путепроводов полностью отремонтированы три сооружения. В Кургане пять из девяти мостов уже приведены в порядок. Еще на одном по проспекту Голикова идут ремонтные работы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Курганской области отремонтируют 27 мостов и тысячи километров дорог. В прошлом году в Кургане после ремонта были открыты Бурово-Петровский и Чеховский мосты, а в Шадринске — путепровод через Транссибирскую магистраль.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил подрядчиков проводить капитальный ремонт мостов без перекрытия движения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Администрацией города заключены контракты на капитальный ремонт оставшихся трех мостов Кургана по улицам Бурова-Петрова и Карбышева. Попросил максимально корректно организовать проведение работ подрядчиками по этим объектам, с тем чтобы сам ремонт проходил быстро и не мешал движению», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что в Шадринске из четырех крупных мостов-путепроводов полностью отремонтированы три сооружения. В Кургане пять из девяти мостов уже приведены в порядок. Еще на одном по проспекту Голикова идут ремонтные работы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Курганской области отремонтируют 27 мостов и тысячи километров дорог. В прошлом году в Кургане после ремонта были открыты Бурово-Петровский и Чеховский мосты, а в Шадринске — путепровод через Транссибирскую магистраль.