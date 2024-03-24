Подрядчик готовится к капитальному ремонту моста по улице Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Гоголя до улицы Некрасова идет подготовка к частичному перекрытию дороги. Дорожные знаки о движении по полосам в районе предприятия «Корвет» закрыты пленкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проверивший подготовку моста к ремонту и организацию движения на путепроводе.

«Движение на путепроводе не изменилось. Рядом с предприятием „Корвет“ дорожные знаки были закрыты пленкой, а рядом с мостом установлена табличка, информирующая о ремонте», — описал ситуацию корреспондент.

Мэрия Кургана в сообществе в соцсети «ВКонтакте» сообщала, что ремонты мостов по улице Бурова-Петрова будут проводиться с ограничением движения. Полного закрытия движения, по информации администрации города, не планируется. Об ограничениях будут предупреждать дорожные знаки и ограждения на участке, где пройдут ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Курганской области, начиная с 2023 года, будет отремонтировано 27 мостов. Девять ремонтов пройдет в 2024 году, в том числе в Кургане — два моста по улице Бурова-Петрова, два моста через реку Черную по проспекту Маршала Голикова и улице Карбышева.

На путепровода установлена табличка с информацией о проводимых ремонтных работах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорожные знаки у моста по улице Бурова-Петрова были закрыты пленкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU