24 марта 2024

В Кургане готовятся частично перекрыть мост. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосты по улице Бурова Петрова. Курган
Подрядчик готовится к капитальному ремонту моста по улице Бурова-Петрова Фото:

На путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Гоголя до улицы Некрасова идет подготовка к частичному перекрытию дороги. Дорожные знаки о движении по полосам в районе предприятия «Корвет» закрыты пленкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проверивший подготовку моста к ремонту и организацию движения на путепроводе.

«Движение на путепроводе не изменилось. Рядом с предприятием „Корвет“ дорожные знаки были закрыты пленкой, а рядом с мостом установлена табличка, информирующая о ремонте», — описал ситуацию корреспондент.

Мэрия Кургана в сообществе в соцсети «ВКонтакте» сообщала, что ремонты мостов по улице Бурова-Петрова будут проводиться с ограничением движения. Полного закрытия движения, по информации администрации города, не планируется. Об ограничениях будут предупреждать дорожные знаки и ограждения на участке, где пройдут ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Курганской области, начиная с 2023 года, будет отремонтировано 27 мостов. Девять ремонтов пройдет в 2024 году, в том числе в Кургане — два моста по улице Бурова-Петрова, два моста через реку Черную по проспекту Маршала Голикова и улице Карбышева.

Мосты по улице Бурова Петрова. Курган
На путепровода установлена табличка с информацией о проводимых ремонтных работах
Фото:
Мосты по улице Бурова Петрова. Курган
Дорожные знаки у моста по улице Бурова-Петрова были закрыты пленкой
Фото:

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На путепроводе по улице Бурова-Петрова на участке от улицы Гоголя до улицы Некрасова идет подготовка к частичному перекрытию дороги. Дорожные знаки о движении по полосам в районе предприятия «Корвет» закрыты пленкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проверивший подготовку моста к ремонту и организацию движения на путепроводе. «Движение на путепроводе не изменилось. Рядом с предприятием „Корвет“ дорожные знаки были закрыты пленкой, а рядом с мостом установлена табличка, информирующая о ремонте», — описал ситуацию корреспондент. Мэрия Кургана в сообществе в соцсети «ВКонтакте» сообщала, что ремонты мостов по улице Бурова-Петрова будут проводиться с ограничением движения. Полного закрытия движения, по информации администрации города, не планируется. Об ограничениях будут предупреждать дорожные знаки и ограждения на участке, где пройдут ремонтные работы. Ранее сообщалось, что в Курганской области, начиная с 2023 года, будет отремонтировано 27 мостов. Девять ремонтов пройдет в 2024 году, в том числе в Кургане — два моста по улице Бурова-Петрова, два моста через реку Черную по проспекту Маршала Голикова и улице Карбышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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