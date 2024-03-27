В Ноябрьске открыли новый кабинет лечения глазных болезней

В поликлинике Ноябрьска открылся второй кабинет охраны зрения

28 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска получают качественное обследование зрения Фото: Александр Мамаев © URA.RU В детской поликлинике Ноябрьска открыли второй кабинет охраны зрения. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Лечение безболезненное и нетравматичное. Среди новинок — лазеры для улучшения четкости и остроты зрения и оборудование для улучшения состояния сетчатки глаза и нормализации бинокулярного зрения», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Процедуры назначает врач-офтальмолог, сроки лечения зависят от индивидуального случая. В округе всего восемь кабинетов охраны зрения детей. Аналогичные профильные кабинеты расположены в детских поликлиниках Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале. При необходимости до конца года в регионе откроют еще один кабинет — в поселке Пангоды. Ранее URA.RU сообщало о том, что в больницы ЯНАО поступила партия нового медицинского оборудования. В кабинеты охраны зрения окружных больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. За нехватку офтальмологов Ноябрьскую больницу критиковала журналистка Ксения Собчак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детской поликлинике Ноябрьска открыли второй кабинет охраны зрения. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Лечение безболезненное и нетравматичное. Среди новинок — лазеры для улучшения четкости и остроты зрения и оборудование для улучшения состояния сетчатки глаза и нормализации бинокулярного зрения», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Процедуры назначает врач-офтальмолог, сроки лечения зависят от индивидуального случая. В округе всего восемь кабинетов охраны зрения детей. Аналогичные профильные кабинеты расположены в детских поликлиниках Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале. При необходимости до конца года в регионе откроют еще один кабинет — в поселке Пангоды. Ранее URA.RU сообщало о том, что в больницы ЯНАО поступила партия нового медицинского оборудования. В кабинеты охраны зрения окружных больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. За нехватку офтальмологов Ноябрьскую больницу критиковала журналистка Ксения Собчак.