В Ноябрьске открыли новый кабинет лечения глазных болезней

В детской поликлинике Ноябрьска открыли второй кабинет охраны зрения. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.
«Лечение безболезненное и нетравматичное. Среди новинок — лазеры для улучшения четкости и остроты зрения и оборудование для улучшения состояния сетчатки глаза и нормализации бинокулярного зрения», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Процедуры назначает врач-офтальмолог, сроки лечения зависят от индивидуального случая. В округе всего восемь кабинетов охраны зрения детей. Аналогичные профильные кабинеты расположены в детских поликлиниках Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале. При необходимости до конца года в регионе откроют еще один кабинет — в поселке Пангоды.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в больницы ЯНАО поступила партия нового медицинского оборудования. В кабинеты охраны зрения окружных больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. За нехватку офтальмологов Ноябрьскую больницу критиковала журналистка Ксения Собчак.
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