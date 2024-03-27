27 марта 2024

В Ноябрьске открыли новый кабинет лечения глазных болезней

В поликлинике Ноябрьска открылся второй кабинет охраны зрения
© Служба новостей «URA.RU»
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, врачебный кабинет, медицинская техника, аппарат, офтальмолог
Жители Ноябрьска получают качественное обследование зрения Фото:

В детской поликлинике Ноябрьска открыли второй кабинет охраны зрения. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Лечение безболезненное и нетравматичное. Среди новинок — лазеры для улучшения четкости и остроты зрения и оборудование для улучшения состояния сетчатки глаза и нормализации бинокулярного зрения», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Процедуры назначает врач-офтальмолог, сроки лечения зависят от индивидуального случая. В округе всего восемь кабинетов охраны зрения детей. Аналогичные профильные кабинеты расположены в детских поликлиниках Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале. При необходимости до конца года в регионе откроют еще один кабинет — в поселке Пангоды.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в больницы ЯНАО поступила партия нового медицинского оборудования. В кабинеты охраны зрения окружных больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. За нехватку офтальмологов Ноябрьскую больницу критиковала журналистка Ксения Собчак.

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В детской поликлинике Ноябрьска открыли второй кабинет охраны зрения. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Лечение безболезненное и нетравматичное. Среди новинок — лазеры для улучшения четкости и остроты зрения и оборудование для улучшения состояния сетчатки глаза и нормализации бинокулярного зрения», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Процедуры назначает врач-офтальмолог, сроки лечения зависят от индивидуального случая. В округе всего восемь кабинетов охраны зрения детей. Аналогичные профильные кабинеты расположены в детских поликлиниках Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале. При необходимости до конца года в регионе откроют еще один кабинет — в поселке Пангоды. Ранее URA.RU сообщало о том, что в больницы ЯНАО поступила партия нового медицинского оборудования. В кабинеты охраны зрения окружных больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. За нехватку офтальмологов Ноябрьскую больницу критиковала журналистка Ксения Собчак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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