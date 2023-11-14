14 ноября 2023

Больницы ЯНАО получили современное оборудование. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, диагностика, анализ, медицинское оборудование, микроскоп, медицина, врач, медик, микроскопический анализ
Партия медоборудования поступила в несколько больниц округа Фото:

В больницы Ямало-Ненецкого автономного округа поступила партия нового медицинского оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

«В кабинеты охраны зрения Ноябрьской, Надымской, Муравленковской, Тарко-Салинской и Губкинской больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. Новоуренгойская и Лабытнангская службы крови получили аппараты для забора, хранения и переливания крови, сельские больницы Пуровского района — стоматологические установки», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Трансфузиологи Нового Уренгоя получили аппарат, позволяющий хранить эритроциты. «Аппарат, разделяющий кровь на тромбоциты и эритроциты, важный для онкологических пациентов и прибор для консервации эритроцитов, который позволяет до 30 лет хранить эритроциты редких фенотипов и отрицательных групп», — пояснили в департаменте здравоохранения. Помимо этого участковые больницы поселка городского типа Уренгой и Ханымей оборудовали современными стоматологическими установками.

Ранее стало известно, что жители ЯНАО смогут получать медицинские консультации в онлайн-режиме. Новый дистанционный сервис доступен ямальцам с 1 ноября.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В больницы Ямало-Ненецкого автономного округа поступила партия нового медицинского оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО. «В кабинеты охраны зрения Ноябрьской, Надымской, Муравленковской, Тарко-Салинской и Губкинской больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. Новоуренгойская и Лабытнангская службы крови получили аппараты для забора, хранения и переливания крови, сельские больницы Пуровского района — стоматологические установки», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Трансфузиологи Нового Уренгоя получили аппарат, позволяющий хранить эритроциты. «Аппарат, разделяющий кровь на тромбоциты и эритроциты, важный для онкологических пациентов и прибор для консервации эритроцитов, который позволяет до 30 лет хранить эритроциты редких фенотипов и отрицательных групп», — пояснили в департаменте здравоохранения. Помимо этого участковые больницы поселка городского типа Уренгой и Ханымей оборудовали современными стоматологическими установками. Ранее стало известно, что жители ЯНАО смогут получать медицинские консультации в онлайн-режиме. Новый дистанционный сервис доступен ямальцам с 1 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...