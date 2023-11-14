Партия медоборудования поступила в несколько больниц округа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больницы Ямало-Ненецкого автономного округа поступила партия нового медицинского оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

«В кабинеты охраны зрения Ноябрьской, Надымской, Муравленковской, Тарко-Салинской и Губкинской больниц поступила техника для диагностики и лечения глаз. Новоуренгойская и Лабытнангская службы крови получили аппараты для забора, хранения и переливания крови, сельские больницы Пуровского района — стоматологические установки», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Трансфузиологи Нового Уренгоя получили аппарат, позволяющий хранить эритроциты. «Аппарат, разделяющий кровь на тромбоциты и эритроциты, важный для онкологических пациентов и прибор для консервации эритроцитов, который позволяет до 30 лет хранить эритроциты редких фенотипов и отрицательных групп», — пояснили в департаменте здравоохранения. Помимо этого участковые больницы поселка городского типа Уренгой и Ханымей оборудовали современными стоматологическими установками.

Ранее стало известно, что жители ЯНАО смогут получать медицинские консультации в онлайн-режиме. Новый дистанционный сервис доступен ямальцам с 1 ноября.