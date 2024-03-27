Заксобрание Челябинской области одобрило ликвидацию семи муниципалитетов

28 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

«Откат» экспериментальной реформы МСУ в Челябинске депутаты ЗСО санкционировали единогласно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске отменяют реформу МСУ Заксобрание Челябинской области одобрило ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска, их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам городской думы на сессии 28 марта. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. Таким образом, отмена результатов реформы местного самоуправления 2014 года вошла в практическую фазу. «Лишить Челябинский городской округ с внутригородским делением статуса городского округа с внутригородским делением с учетом мнения населения, выраженного на публичных слушаниях, и наделить его статусом городского округа. Внесение соответствующих изменений в Устав города Челябинска осуществляется до 20 июня 2024 года. Упразднение внутригородских районов осуществляется в течение шести месяцев со дня принятия настоящего Закона», — говорится в тексте законопроекта, принятого сразу в первом и третьем чтениях. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заксобрание Челябинской области одобрило ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска, их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам городской думы на сессии 28 марта. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. Таким образом, отмена результатов реформы местного самоуправления 2014 года вошла в практическую фазу. «Лишить Челябинский городской округ с внутригородским делением статуса городского округа с внутригородским делением с учетом мнения населения, выраженного на публичных слушаниях, и наделить его статусом городского округа. Внесение соответствующих изменений в Устав города Челябинска осуществляется до 20 июня 2024 года. Упразднение внутригородских районов осуществляется в течение шести месяцев со дня принятия настоящего Закона», — говорится в тексте законопроекта, принятого сразу в первом и третьем чтениях. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.