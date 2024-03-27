В Новом Уренгое построят студенческий кампус

28 марта 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Студенты новоуренгойского колледжа будут жить в новой общаге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для студентов новоуренгойского многопрофильного колледжа строят общежитие в северном микрорайоне. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «Площадь здания составит более 13 тысяч квадратных метров. В нем будет восемь этажей. Общежитие рассчитано на 400 человек. Строители полностью выполнили работы по закладке фундамента здания и подвальному этажу. Сейчас ведется кладка кирпичных стен на уровне второго этажа», — рассказали в официальном telegram-канале правительства. Общественные и административные здания будут располагаться на первом этаже. Это медицинский пункт, тренажерный зал, буфет, актовый зал, помещения для персонала и охраны. Общежитие будет блочным по секционному типу. В блоках будут жилые комнаты с местами общего пользования, кухня, санузел. Кроме спецпомещений, на первом этаже будут обустроены десять двухместных секций для людей с ограниченными возможностями. Выше будут располагаться жилые секции для размещения студентов и преподавателей: 70 двухместных семейных секций, 20 двухместных секций для студентов 14-18 лет, 50 четырехместных — для студентов старше 18 лет. На каждом этаже предусмотрено помещение для воспитателя, комната отдыха и комната для самоподготовки. Строительство общежития проходит в рамках нацпроекта «Образование». Ранее URA.RU сообщало о том, что в двух многопрофильных колледжах ЯНАО, находящихся в Салехарде (ЯНАО) и Новом Уренгое (ЯНАО), появилось девять новых специальностей. Восемь из них открыто в Ямальском многопрофильном колледже и одна в Новоуренгойском многопрофильном колледже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для студентов новоуренгойского многопрофильного колледжа строят общежитие в северном микрорайоне. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «Площадь здания составит более 13 тысяч квадратных метров. В нем будет восемь этажей. Общежитие рассчитано на 400 человек. Строители полностью выполнили работы по закладке фундамента здания и подвальному этажу. Сейчас ведется кладка кирпичных стен на уровне второго этажа», — рассказали в официальном telegram-канале правительства. Общественные и административные здания будут располагаться на первом этаже. Это медицинский пункт, тренажерный зал, буфет, актовый зал, помещения для персонала и охраны. Общежитие будет блочным по секционному типу. В блоках будут жилые комнаты с местами общего пользования, кухня, санузел. Кроме спецпомещений, на первом этаже будут обустроены десять двухместных секций для людей с ограниченными возможностями. Выше будут располагаться жилые секции для размещения студентов и преподавателей: 70 двухместных семейных секций, 20 двухместных секций для студентов 14-18 лет, 50 четырехместных — для студентов старше 18 лет. На каждом этаже предусмотрено помещение для воспитателя, комната отдыха и комната для самоподготовки. Строительство общежития проходит в рамках нацпроекта «Образование». Ранее URA.RU сообщало о том, что в двух многопрофильных колледжах ЯНАО, находящихся в Салехарде (ЯНАО) и Новом Уренгое (ЯНАО), появилось девять новых специальностей. Восемь из них открыто в Ямальском многопрофильном колледже и одна в Новоуренгойском многопрофильном колледже.