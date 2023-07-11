В колледжах ЯНАО появилось девять новых специальностей

12 июля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

В 2023 году В ЯНАО проводится набор по девяти новым направлениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В двух многопрофильных колледжах ЯНАО, которые находятся в Салехарде и Новом Уренгое, появилось девять новых специальностей. Об этом сообщил окружной департамент образования. «В 2023 году проводится набор на девять новых профессий и специальностей СПО. Восемь из них открыто в Ямальском многопрофильном колледже и одна в Новоуренгойском многопрофильном колледже», — говорится в сообщении департамента на странице окружного правительства в соцсети «ВКонтакте». Так, в Ямальском многопрофильном колледже можно обучиться специальностям: «эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «эксплуатация внутренних водных путей», «медико-профилактическое дело», «туризм и гостеприимство», «специальное дошкольное образование», «музыкальное образование», «оператор информационных систем и ресурсов». В Новоуренгойском многопрофильном колледже можно выбрать новую профессию по направлению «мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». Ранее сообщалось, что в ЯНАО начнут готовить железнодорожников. Специальности «организация перевозок и управления на транспорте» можно обучиться в Салехарде.

В двух многопрофильных колледжах ЯНАО, которые находятся в Салехарде и Новом Уренгое, появилось девять новых специальностей. Об этом сообщил окружной департамент образования. «В 2023 году проводится набор на девять новых профессий и специальностей СПО. Восемь из них открыто в Ямальском многопрофильном колледже и одна в Новоуренгойском многопрофильном колледже», — говорится в сообщении департамента на странице окружного правительства в соцсети «ВКонтакте». Так, в Ямальском многопрофильном колледже можно обучиться специальностям: «эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «эксплуатация внутренних водных путей», «медико-профилактическое дело», «туризм и гостеприимство», «специальное дошкольное образование», «музыкальное образование», «оператор информационных систем и ресурсов». В Новоуренгойском многопрофильном колледже можно выбрать новую профессию по направлению «мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». Ранее сообщалось, что в ЯНАО начнут готовить железнодорожников. Специальности «организация перевозок и управления на транспорте» можно обучиться в Салехарде.