В ЯНАО приедет Герой России, спасший российских дипломатов из Афганистана. Фото

28 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В Губкинский приедет Герой России Анатолий Копыркин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Губкинского (ЯНАО) смогут встретиться с Героем России пилотом Анатолием Копыркиным, который в 1992 году вывез сотрудников российского посольства из Кабула. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Анатолий Копыркин, заслуженный военный летчик РФ, полковник авиации запаса в августе 1992 года совершил невозможное. В Кабуле, под обстрелом талибов, он забрал экипаж подбитого самолета, сумел взлететь с пробитыми колесами и посадить тяжелогруженый Ил-76 на узбекском аэродроме Кокайды», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского в официальном telegram-канале. Патриотический форум «Герои: от Руси до России» состоится в Губкинском 5 и 6 апреля. В рамках мероприятия губкинцы встретятся с тремя Героями России, помимо Копыркина, в ЯНАО приедут — участник СВО Максим Шоломомов и герой-летчик Владимир Шарпатов. Анатолий Копыркин эвакуировал посольство из Кабула в 1992 году telegram-канал «Администрация Губкинского» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Губкинского (ЯНАО) смогут встретиться с Героем России пилотом Анатолием Копыркиным, который в 1992 году вывез сотрудников российского посольства из Кабула. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Анатолий Копыркин, заслуженный военный летчик РФ, полковник авиации запаса в августе 1992 года совершил невозможное. В Кабуле, под обстрелом талибов, он забрал экипаж подбитого самолета, сумел взлететь с пробитыми колесами и посадить тяжелогруженый Ил-76 на узбекском аэродроме Кокайды», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского в официальном telegram-канале. Патриотический форум «Герои: от Руси до России» состоится в Губкинском 5 и 6 апреля. В рамках мероприятия губкинцы встретятся с тремя Героями России, помимо Копыркина, в ЯНАО приедут — участник СВО Максим Шоломомов и герой-летчик Владимир Шарпатов.