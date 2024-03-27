Жители Губкинского (ЯНАО) смогут встретиться с Героем России пилотом Анатолием Копыркиным, который в 1992 году вывез сотрудников российского посольства из Кабула. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Анатолий Копыркин, заслуженный военный летчик РФ, полковник авиации запаса в августе 1992 года совершил невозможное. В Кабуле, под обстрелом талибов, он забрал экипаж подбитого самолета, сумел взлететь с пробитыми колесами и посадить тяжелогруженый Ил-76 на узбекском аэродроме Кокайды», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского в официальном telegram-канале.
Патриотический форум «Герои: от Руси до России» состоится в Губкинском 5 и 6 апреля. В рамках мероприятия губкинцы встретятся с тремя Героями России, помимо Копыркина, в ЯНАО приедут — участник СВО Максим Шоломомов и герой-летчик Владимир Шарпатов.
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