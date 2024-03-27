Власти Надыма меняют старые трубы и водоочистные сооружения

Артюхов провел «муниципальный час» с главой Надыма Жаромских

28 марта 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов и Дмитрий Жаромских обсудили развитие Надымского района Фото: Анна Майорова © URA.RU В рамках расширенного совещания губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Надымского района Дмитрий Жаромских обсудили развитие Надыма (ЯНАО) и отдаленных поселений. По итогам 2023 года, большое внимание уделялось замене устаревших коммуникаций, сообщил Дмитрий Жаромских. «Ведется работа по обновлению коммунальной инфраструктуры. В 2023 году в Надымском районе заменили 5,5 километров инженерных сетей. Идут работы на водоочистных сооружениях. В прошлом году отремонтировали 5,6 километров дорог. В 2024 году планируется отремонтировать девять километров автодорог в семи населенных пунктах района. Дома, включенные в программу ремонта, полностью отремонтированы», — рассказал Дмитрий Жаромских в своем официальном telegram-канале. В городе продолжается замена автобусных остановок на теплые, а также идет замена автопарка. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Уютный Ямал» по всему району ведется благоустройство общественных и дворовых пространств. В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство прогулочной зоны на улице Зверева. В рамках проекта «Уютный Ямал» за мемориалом Вечный огонь был установлен памятник воинам-участникам локальных конфликтов, обустроен Сквер памяти. Также по инициативе жителей в городе появился памятник Святым Петру и Февронии. Продолжается работа по налаживанию дружеских и деловых связей с подшефным Волновахским районом. С этого года в ведении Надымского района будут села Вольное, Зачатовка, Ровнополье, Ивановка, Передовое и поселок Зачатовка. Ранее URA.RU сообщало о ближайших приоритетах Ямала. Относительно задач по благоустройству дорог на ближайшие три года — полная замена участков на дорогах Новый Уренгой — Коротчаево, Надым — Салехард и дорожного участка от границы округа до Губкинского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках расширенного совещания губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Надымского района Дмитрий Жаромских обсудили развитие Надыма (ЯНАО) и отдаленных поселений. По итогам 2023 года, большое внимание уделялось замене устаревших коммуникаций, сообщил Дмитрий Жаромских. «Ведется работа по обновлению коммунальной инфраструктуры. В 2023 году в Надымском районе заменили 5,5 километров инженерных сетей. Идут работы на водоочистных сооружениях. В прошлом году отремонтировали 5,6 километров дорог. В 2024 году планируется отремонтировать девять километров автодорог в семи населенных пунктах района. Дома, включенные в программу ремонта, полностью отремонтированы», — рассказал Дмитрий Жаромских в своем официальном telegram-канале. В городе продолжается замена автобусных остановок на теплые, а также идет замена автопарка. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Уютный Ямал» по всему району ведется благоустройство общественных и дворовых пространств. В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство прогулочной зоны на улице Зверева. В рамках проекта «Уютный Ямал» за мемориалом Вечный огонь был установлен памятник воинам-участникам локальных конфликтов, обустроен Сквер памяти. Также по инициативе жителей в городе появился памятник Святым Петру и Февронии. Продолжается работа по налаживанию дружеских и деловых связей с подшефным Волновахским районом. С этого года в ведении Надымского района будут села Вольное, Зачатовка, Ровнополье, Ивановка, Передовое и поселок Зачатовка. Ранее URA.RU сообщало о ближайших приоритетах Ямала. Относительно задач по благоустройству дорог на ближайшие три года — полная замена участков на дорогах Новый Уренгой — Коротчаево, Надым — Салехард и дорожного участка от границы округа до Губкинского.