Тюменцам рассказали, как записать ребенка в детский сад

В Тюмени записать ребенка в детский сад можно двумя способами — через Госуслуги или лично обратившись в учреждение. Об этом рассказали в Тюменской образовательном канале. В заявлении можно указать до трех желаемых детских садов.
«Подать заявление в детский сад Тюмени можно на портале Госуслуг, а также лично в одном из дошкольных сообщений. Желаемая дата приема не может быть раньше даты заполнения заявления и раньше даты исполнения ребенку двух месяцев. Рекомендуется указывать дату приема 1 сентября того года, в котором планируется поступление в организацию. Основное распределение проводится с расчетом на начало учебного года», — рассказали в ТОК.
Что указать в заявлении?
Тюменцам нужно указать следующие данные:
- о заявителе — ФИО, реквизиты паспорта, контактную информацию, для опекунов также нужно заявление, подтверждающее заявление опеки;
- о ребенке — ФИО, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении и адрес проживания.
Кто получает преимущественное право при распределении?
Преимущественное право при зачислении получают дети, чьи братья или сестры посещают выбранный детский сад. В заявлении приоритетным учреждением нужно указать именно организацию, куда ходят родственники ребенка.
Как распределяются места?
Распределение проходит в автоматизированном режиме в течение года. Заявления сортируются в таком порядке:
- внеочередной право (для льготных категорий);
- первоочередное право;
- все остальные.
После заявления сортируются по признакам:
- проживание ребенка на территории, закрепленной за выбранным детсадом;
- преимущественного права;
- по дате и времени регистрации заявлении.
Как узнать, что место в детском саду предоставили?
В течение трех дней с даты формирования направления родителю позвонят из организации и предложат заключить договор. Если тюменцы подавали заявление на Госуслугах, то дополнительно в интернет-портале появится оповещение. У родителей есть 20 дней на принятие решения о зачислении ребенка в сад.
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