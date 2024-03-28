Тюменцам рассказали, как записать ребенка в детский сад

Тюменский образовательный канал: подать заявление в детский сад можно онлайн

В заявлении можно указать до трех желаемых детских садов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени записать ребенка в детский сад можно двумя способами — через Госуслуги или лично обратившись в учреждение. Об этом рассказали в Тюменской образовательном канале. В заявлении можно указать до трех желаемых детских садов.

«Подать заявление в детский сад Тюмени можно на портале Госуслуг, а также лично в одном из дошкольных сообщений. Желаемая дата приема не может быть раньше даты заполнения заявления и раньше даты исполнения ребенку двух месяцев. Рекомендуется указывать дату приема 1 сентября того года, в котором планируется поступление в организацию. Основное распределение проводится с расчетом на начало учебного года», — рассказали в ТОК.

Что указать в заявлении?

Тюменцам нужно указать следующие данные:

о заявителе — ФИО, реквизиты паспорта, контактную информацию, для опекунов также нужно заявление, подтверждающее заявление опеки;

о ребенке — ФИО, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении и адрес проживания.

Кто получает преимущественное право при распределении?

Преимущественное право при зачислении получают дети, чьи братья или сестры посещают выбранный детский сад. В заявлении приоритетным учреждением нужно указать именно организацию, куда ходят родственники ребенка.

Как распределяются места?

Распределение проходит в автоматизированном режиме в течение года. Заявления сортируются в таком порядке:

внеочередной право (для льготных категорий);

первоочередное право;

все остальные.

После заявления сортируются по признакам:

проживание ребенка на территории, закрепленной за выбранным детсадом;

преимущественного права;

по дате и времени регистрации заявлении.

Как узнать, что место в детском саду предоставили?

В течение трех дней с даты формирования направления родителю позвонят из организации и предложат заключить договор. Если тюменцы подавали заявление на Госуслугах, то дополнительно в интернет-портале появится оповещение. У родителей есть 20 дней на принятие решения о зачислении ребенка в сад.