Тюменцам рассказали, как записать ребенка в детский сад

Тюменский образовательный канал: подать заявление в детский сад можно онлайн
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, девочка, начальная школа, школьная раздевалка
В заявлении можно указать до трех желаемых детских садов Фото:

В Тюмени записать ребенка в детский сад можно двумя способами — через Госуслуги или лично обратившись в учреждение. Об этом рассказали в Тюменской образовательном канале. В заявлении можно указать до трех желаемых детских садов.

«Подать заявление в детский сад Тюмени можно на портале Госуслуг, а также лично в одном из дошкольных сообщений. Желаемая дата приема не может быть раньше даты заполнения заявления и раньше даты исполнения ребенку двух месяцев. Рекомендуется указывать дату приема 1 сентября того года, в котором планируется поступление в организацию. Основное распределение проводится с расчетом на начало учебного года», — рассказали в ТОК.

Что указать в заявлении?

Тюменцам нужно указать следующие данные:

  • о заявителе — ФИО, реквизиты паспорта, контактную информацию, для опекунов также нужно заявление, подтверждающее заявление опеки;
  • о ребенке — ФИО, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении и адрес проживания.

Кто получает преимущественное право при распределении?

Преимущественное право при зачислении получают дети, чьи братья или сестры посещают выбранный детский сад. В заявлении приоритетным учреждением нужно указать именно организацию, куда ходят родственники ребенка.

Как распределяются места?

Распределение проходит в автоматизированном режиме в течение года. Заявления сортируются в таком порядке:

  • внеочередной право (для льготных категорий);
  • первоочередное право;
  • все остальные.

После заявления сортируются по признакам:

  • проживание ребенка на территории, закрепленной за выбранным детсадом;
  • преимущественного права;
  • по дате и времени регистрации заявлении.

Как узнать, что место в детском саду предоставили?

В течение трех дней с даты формирования направления родителю позвонят из организации и предложат заключить договор. Если тюменцы подавали заявление на Госуслугах, то дополнительно в интернет-портале появится оповещение. У родителей есть 20 дней на принятие решения о зачислении ребенка в сад.

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В Тюмени записать ребенка в детский сад можно двумя способами — через Госуслуги или лично обратившись в учреждение. Об этом рассказали в Тюменской образовательном канале. В заявлении можно указать до трех желаемых детских садов. «Подать заявление в детский сад Тюмени можно на портале Госуслуг, а также лично в одном из дошкольных сообщений. Желаемая дата приема не может быть раньше даты заполнения заявления и раньше даты исполнения ребенку двух месяцев. Рекомендуется указывать дату приема 1 сентября того года, в котором планируется поступление в организацию. Основное распределение проводится с расчетом на начало учебного года», — рассказали в ТОК. Тюменцам нужно указать следующие данные: Преимущественное право при зачислении получают дети, чьи братья или сестры посещают выбранный детский сад. В заявлении приоритетным учреждением нужно указать именно организацию, куда ходят родственники ребенка. Распределение проходит в автоматизированном режиме в течение года. Заявления сортируются в таком порядке: В течение трех дней с даты формирования направления родителю позвонят из организации и предложат заключить договор. Если тюменцы подавали заявление на Госуслугах, то дополнительно в интернет-портале появится оповещение. У родителей есть 20 дней на принятие решения о зачислении ребенка в сад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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